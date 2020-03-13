曾載確診外籍看護　藍38司機居家檢疫14天復工了：好險有戴口罩！

▲藍38公車駕駛健康復工。（圖／交通局提供）

記者羅婉庭／新北報導

三重客運藍38公車的6名駕駛因曾搭載新冠肺炎第32例的印尼籍看護，經公司給予14天有薪防疫假，在家自主健康管理後，6人健康情況一切良好，今天返回工作崗位個直呼「很開心」。其中，資深的董姓駕駛表示，好險自己都有做好車內清潔消毒、量體溫、戴口罩。

新北市交通局長鍾鳴時上午到三重客運樹林站致贈雞精，慰勞司機，他表示。在中央流行疫情指揮中心於上月27日公布新冠肺炎案32例的外籍看護，於2月16日至24日曾多次搭乘藍38公車，交通局立即檢查公車的清潔紀錄，並調閱行車影像確認這名外籍看護和6名駕駛全程配戴口罩，而三重客運更立即召回所有車輛大規模消毒，並針對駕駛再加強教育訓練，嚴格要求出車前量體溫、戴口罩和勤洗手。

鍾鳴時表示，非常感謝公車駕駛和業者守住防疫第一線，不但依照流程及規定處理，並再嚴格加強自主管制，給予這6 名駕駛14天的帶薪防疫假，讓他們好好休息、在家自主健康管理。

經過14天的防疫假，6 名駕駛健康狀況良好，並於今天返回工作崗位；其中，公車駕駛資歷長達21年的董姓駕駛也曾歷經過SARS ，他說起初知道自己曾搭載過這名外籍看護時，不免有點擔心，但好險自己都有確實做好出車前的車內清潔消毒和量體溫、戴口罩、勤洗手等防疫措施；董姓駕駛說，趁著14天防疫假期間，把家裡重新油漆粉刷，今天終於返回工作崗位，實在開心。

62歲的何姓駕駛則是6人中年紀最長，公車駕駛資歷也長達14年，他說休假在家期間，除了追劇也動手整理屋頂花圃、做做運動，但因不能外出，跟關在監獄一樣，「今天終於重獲自由了！」

三重客運總經理李建文表示，交通局自1月起即要求市區公車出車前皆須消毒一次，尤其車內乘客最易碰觸的扶手、拉環、下車鈴、座椅及驗票機等，務必加強清潔和消毒外，每輛公車一周二次進行空調管線清洗和消毒，更嚴格要求駕駛出車前必需量體溫、戴口罩和勤洗手，全面做好防疫，請民眾安心搭乘。

▲藍38公車駕駛健康復工。（圖／交通局提供）