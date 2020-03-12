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影／罷韓受疫情影響？　李進勇：居家隔離檢疫的選民不得投票

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▲▼立法院內政委員會 中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

罷韓連署進入第二階段，40萬份連署書也已經送抵高雄市選舉委員會。中央選舉委員會主委李進勇12日表示，若確定進入第三階段投票，大約會在6月中至下旬舉行。另外，針對投票期間有關新冠肺炎疫情的因應措施，李進勇也表示，中選會將所有所需物資提報給高雄市政府；若是遭到居家隔離與居家檢疫的選民不得投票，有症狀者配戴口罩進入投票所，動線方面則另外規劃。

李進勇赴立法院內政委員會就中選會業務概況進行報告，並備質詢時，提到疫情與罷韓投票的影響。他說明，如果遭到居家隔離或居家檢疫的選民不得投票，有症狀的選民，像是發燒的部分則希望戴口罩進入投票所，動線方面也另外規劃。

民進黨不分區立委羅美玲則說，居家隔離及居家檢疫的人無法出門，剝奪這些人的投票權是否會有配套措施？李進勇則說，目前沒有相關法律依據可以解決這個問題，也請這些居家隔離、居家檢疫的民眾諒解。羅美玲問到，投票時的圈選筆或工作人員與民眾距離接近時，可能會有接觸感染的問題。李進勇說，接觸傳染預防的部分，除了場地，包括器具，會不斷消毒，凡是手可以接觸到的地方會定時消毒，會盡可能做好消毒工作。

李進勇表示，目前已進入到第二階段的連署查對期間，查對結果必須在4月18日以前完成，之後送交中選會審議，如果罷免案確定成立，必須在20至60天內進行投票，所有選務工作都已經事先進行準備，投票時間大約會是在6月中旬到下旬。

李進勇也說，有關投票時的防疫物資，中選會都有做準備，也要感謝中央流行疫情指揮中心給予支援口罩，至於額溫槍、消毒水等物資則會由各地選務會採購，中選會已經把所有的防疫所需物資提報給高雄市政府，預算也都估算在裡面，中選會會戒慎恐懼做好最好的準備。

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