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陳雄文兼任高市選委會主委挨批　李進勇：合法任用就支持

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▲▼立法院內政委員會 中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

罷韓連署進入第二階段，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔日前將40萬份連署書送抵高雄市選舉委員會，並控訴高雄市副市長陳雄文兼高雄市選委會主委，有重大利益衝突卻未自行迴避。對此，中選會主委李進勇12日表示，只要是合法任用，中選會就會支持，有關地方選委會主委任命，中選會尊重地方政府。

罷韓公民團體日前控訴，陳雄文違反公職人員利益衝突迴避法，要求陳雄文須立即免兼高雄市選委會主委。陳雄文事後表示，最好方法就是在公職人員選舉罷免法中規範清楚，只要法律有規範，一切依法辦理。

李進勇12日赴立法院內政委員會就中選會業務概況進行報告，並備質詢。民進黨立委沈發惠質詢時表示，陳雄文是政務副市長，若高雄市長韓國瑜被罷免，就會喪失政務任用的資格，顯見罷免案跟陳雄文有相當直接的利益關係，詢問李進勇是否適當。

沈發惠表示，罷免案不同於選舉案，地方選委會有連署書查對、查核的權利，但陳雄文作為當事人、利害關係人卻當擔任高雄市選委會主委，質疑由其來審核罷免書是否恰當。

李進勇表示，根據規定，各縣市、直轄市的選委會主委都是由該縣市的正副首長、幕僚長擔任，不過查對過程非主委或選務委員單獨進行，強調選委會是採取合議制，罷免書審核都必須要經過委員會開會討論，並非主委可以單獨決定。

沈發惠表示，人不要臉天下無敵，陳雄文是在2019年9月就任高雄市選委會主委，但韓國瑜早在2018年12月上任高雄市長，「遇到罷免就趕快把主委換成自己的政務副市長」。

李進勇則說明，有關地方選委會主委任命，中選會一向尊重地方政府。他表示，接下來要看陳雄文能否嚴守中立立場、公正執法，以及按照《公職人員利益衝突迴避法》考量是否必須迴避。

沈發惠追問，陳雄文擔任選委會主委到底適不適當，李進勇則認為，適當不適當社會有兩極的看法，但站在選委會的立場，陳雄文是合法任用的選務工作人員，「他是合法任用的，我們就支持他」，並希望陳雄文能公正執法。

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