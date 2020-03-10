40萬罷韓連署書送進高市選委會第二天　韓國瑜直播：「下階段已規劃好了」

▲韓國瑜開直播表示下一階段他已經開始啟動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

罷韓二階段連署書40萬份送進了高雄市選委會，就在隔日高雄市長韓國瑜晚間九點多開直播，暢談自己近期的市政作為，同時強調：「高雄市政府所做的一切都是超前部署，包括最近我要求在最近經濟不景氣的時候，我正式規劃下一個階段衝刺的標的物，所以有的時候把馬步蹲好，準備工作做好，在這段時間為下個階段衝刺做好準備」，言談之間似乎對於罷韓聲浪並沒有太多反應。

韓國瑜在10日晚間無預警的開直播，還把這直播取名為《韓暄泡茶去》，直播時間大約10分鐘結束，還表示自己泡得茶室是鐵觀音，相當好喝。而這10分鐘當中，韓國瑜把中華地下道在35天內填平完工、還有新冠肺炎防疫期間，高雄市政府警察局並不會停止酒測，還有3月14日白色情人節會有舉辦活動，請大家來到高雄觀光，另外還有直播賣高雄水果等作為，一一來跟大家報告。

不過就在直播快結尾的時候，韓國瑜談到：「今天2020年3月10日，整整2020年整整過了70天，這兩個月來接觸到的各行各業，心裡面壓力都是非常大，但是我們相信疫情一定會過去，只要我們團結。高雄市政府所做的一切都是超前部署，包括最近我要求在最近經濟不景氣的時候，我正式規劃下一個階段衝刺的標的物，我們要開始了！所以有的時候把馬步蹲好，準備工作做好，在這段時間為下個階段衝刺做好準備，除了防疫也要思考下一個階段的發展點，所以未來會推出激勵人心，招商引資，吸引更多人來高雄，請大家拭目以待」。

▲韓國瑜開直播表示下一階段他已經開始啟動 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

罷韓二階段40萬份連署書是在9日被送進了高雄市選委會，下午韓國瑜只簡單回應：「全力衝」，而現在又開直播，同時間在結尾時又說了這一段，是否有弦外之音，就看市民怎麼解讀。