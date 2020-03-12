立院祭防疫新措施！採訪需保持1公尺以上距離、出入會議室採實名登記

▲立法院防疫新措施， 媒體與立委保持距離。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情延燒，立法院12日發布「疫情期間媒體採訪調整措施」，於立法院內設置8處採訪點，規定媒體採訪時與受訪者保持1公尺以上距離，並將提供麥克風、麥克風架及音箱收音等設備，籲請各媒體注意自有麥克風消毒清潔。

立法院12日發布「疫情期間媒體採訪調整措施」，要求媒體至立法院採訪時配合車輛進出管制，並於各指定開放出入口由警衛量體溫、酒精乾洗手液消毒後進入院區。

此外，包括議場及會議室等密閉場所，建議進入時自行配戴口罩，如為慢性疾病及已有呼吸道症狀，或者近期曾至中國或其他國外疫區或其他高感染區域旅遊或採訪者，要求配戴口罩並建議不要到院工作。

新措施指出，立法院將於院區規劃8處採訪點，規定媒體採訪時與受訪者保持一公尺以上距離，將提供麥克風、麥克風架及音箱收音等設備，籲請各媒體注意自有麥克風消毒清潔。

新措施明定，院內其他非採訪定點，建議盡量避免以堵麥方式進行採訪，以保持距離降低感染風險。各會議室確有媒體進入採訪必要時，建議配戴口罩、使用乾洗手、登記姓名後進入，惟非必要請勿走動採訪，儘量於會議室內之指定媒體區域現場狀況保持距離入座。

新措施也規定，立法院應加強各會議場所室內通風換氣設備，必要時開窗保持通風，每日並固定清潔消毒麥克風、桌椅、地板等，並增加乾洗手消毒設備。此外，媒體到院工作中如出現發燒、咳嗽不止、呼吸急促、胸痛暈眩、抽搐、嚴重腹瀉等不適症狀，須立即通報立法院醫務室協助儘速就醫。

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