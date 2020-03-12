罷韓連署書送抵高市選委會查對　李進勇：6月中下旬舉行投票

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

罷韓連署進入第二階段，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋、公民割草行動發言人李佾潔9日已將40萬份連署書送抵高雄市選舉委員會。中央選舉委員會主委李進勇12日表示，目前已進入到第二階段的連署查對期間，查對結果必須在4月18日以前完成，之後送交中選會審議，若確定進入第三階段投票，大約會在6月中至下旬舉行。

李進勇12日赴立法院內政委員會就中選會業務概況進行報告，並備質詢。民進黨立委賴惠員質詢時表示，最近罷韓議題非常熱門，全國普遍大家在討論進行到哪個階段，且罷韓團體已經在9日將40萬份連署書送至高雄市選委會，詢問李進勇最快何時可舉行投票。

李進勇表示，目前已進入到第二階段的連署查對期間，查對結果必須在4月18日以前完成，之後送交中選會審議，「查對、審議結果我現在不便臆測」。他說，如果罷免案確定成立，必須在20至60天內進行投票，所有選務工作都已經事先進行準備，「不可以說宣佈成立後才開始準備」。

賴惠員追問，是否亦即最快可在6月進行投票，李進勇則說，選務工作要準備當然要抓出一個時間，所有籌備工作都必須提前進行，投票時間大約會是在6月中旬到下旬。

李進勇說，這次的投票所規劃，原則上是按照107年縣市長選舉投票所設置，大約會設置1823個投票所。

李進勇也說，有關投票時的防疫物資，中選會都有做準備，也要感謝中央流行疫情指揮中心給予支援口罩，至於額溫槍、消毒水等物資則會由各地選務會採購，中選會已經把所有的防疫所需物資提報給高雄市政府，預算也都估算在裡面，中選會會戒慎恐懼做好最好的準備。

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