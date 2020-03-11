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江啟臣將與韓國瑜擬定合作戰略　高雄「行動中常會」先卡關

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▲▼國民黨中常會-江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

▲江啟臣首次主持國民黨中常會。（圖／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對罷韓的議題，國民黨中常委田方倫11日在中常會後表示，黨主席江啟臣在會中強調他會盡快聯繫高雄市長韓國瑜，擬定合作方式，畢竟黨中央必須配合韓國瑜的行動與想法；但部分中常委認為「行動中常會」恐形成防疫漏洞，因此卡關未通過。

江啟臣認為四月份才會公布罷韓連署是否正式成立，近日將會親自與韓國瑜討論「反罷免」合作戰略，看要針對市政宣傳或是幫忙「釐清問題」，再開始下一步動作。

會議中，中常委童惠珍提案「行動中常會」到高雄召開，會議中有不少中常委表示同意，中常會以行動力支持韓國瑜。對此，田方倫則認為，若在防疫期間如此大張旗鼓的到高雄，是否會造成防疫上的漏洞以及困擾，他稍早已在中常會中提出疑慮，大家必須再進一步討論出完備的方式。

▲▼國民黨中常會-江啟臣,童惠珍。（圖／記者周宸亘攝）

▲童惠珍。（圖／記者周宸亘攝）

針對高雄市長韓國瑜罷免案，童惠珍提案，建議黨中央採取行動，全力支持韓國瑜。根據提案書表示，鑑於民進黨主導的高雄市罷免韓國瑜市長的連署，日前已進入第二階段的審查，若有超過四十萬份有效連署書，則會進行第三階段的實際投票 ，值此關鍵時刻，國民黨中央應團結對外，回應所有本黨黨員及支持者的期盼，以實際行動力挺韓市長 。

她提出三點執行辦法，包括四月底前，擇日到高雄舉辦「行動中常會」，邀請高雄市中央委員列席，集思廣益，研擬配合在地民意代表的參考意見，對韓國瑜作有效的支援活動。

第二、建請於高雄市行動中常會舉行當日，於晚間舉辦高雄市黨代表座談會，傾聽基層黨代表心聲及建議，以期團結所有在地力量，持韓市長及市府團隊，讓高雄人民清楚認知韓市長及市府團隊對市政的建樹。

第三、由於本黨在南部各縣市，包括高雄市並沒有區域立委 ，建請黨中央協調安排本黨的不分區立委南下，成立在地議員立委聯合服務處（特別是目前面臨市長罷免案的高雄市各行政區），確實做好在地中央的基層服務 ，讓人民有感。國民黨的改革，從傾聽民意及落實基層服務做起，這樣才能重新贏回人民對本黨的信任及支持。

另外，田方倫建議，未來國民黨中央應密切與黨籍縣市首長聯繫並展現支持，因應江啟臣數位化的政見，可邀請縣市首長用連線的方式，直接需求帶進中常會討論。

他表示，今天的會議中，不論新任還是舊的中常委都提出不少改革見解，江啟臣則是以聆聽大家的建議為主，統整中常會的想法，包括人事、兩岸路線都仍在思考與評估中，下週會較明朗。

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