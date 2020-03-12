反「一例一休」指揮群眾衝撞立法院　工鬥團體無罪確定

▲勞工團體當年抗議一例一休，事後演變成衝撞立法院。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨政府2016年在立法院闖關「一例一休」，引發勞工團體不滿，發動「2016工人鬥總統」抗議活動。活動2016年12月間在立法院外聚集，其中勞工團體成員毛振飛、陳姳臻2人在台上發言時，指揮群眾衝進立法院，2人因此被依《集會遊行法》提起公訴，一審判決無罪，檢方上訴二審，高院二審12日仍判2人無罪，全案確定。

判決指出，2016年12月2日民進黨立法院黨團一開始便提案將砍除勞工七天國定假日的《勞動基準法》修正草案排入討論議程第一案。當時「2016工鬥連線」等勞工團體一早便在立法院外集結抗議，抨擊民進黨「左手拿勞工選票，右手拿資方的錢」。中午休息時間，勞工團體聚集在立法院外還遇見民進黨立院黨團總召柯建銘，引爆激烈推擠。

提案在2日後進行表決，勞工團體持續在立法院外集結，當時活動主持人毛振飛、陳姳臻2人在台上擔任主持人，並手持麥克風指揮群眾欲衝入立法院集賢樓，毛振飛還帶領群眾與擋在集賢樓門口前之警方發生肢體衝突。轄區中正一分局三次舉牌「命令解散」後，群眾仍持續聚集。一直到晚間立法院將法案改送朝野協商，毛振飛等人才向在場群眾宣告活動結束。檢警單位事後根據現場蒐證影帶，對毛振飛等2人，依照違反《集會遊行法》「首謀者違法不解散罪」提起公訴。

一審法院審理時，2人主張此次勞動基準法修法對勞工非常不利，我們是代表工人向政府發聲，抗議是人民正當的權利等語；修法使勞工權益受損，這是社會關注的事情，行動有其必要性，無法控制民主民眾自主集結，也無法叫他們一定要離開。一審法院最後採信2人供詞，判決無罪。

檢方上訴二審，高等法院審理後，12日宣判，仍採信2人供詞，還是判決2人無罪。全案就此確定。