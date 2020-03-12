2男泰安鄉「泡野溪溫泉」遇河水暴漲受困　吉普車隊穿越急流救援

▲救援人員駕駛吉普車，穿越湍急溪流與巨石，才找到受困河谷的彭姓及劉姓男子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣2名彭姓（53歲）及劉姓（49歲）男子，10日下午相約前往泰安鄉大安溪河谷泡野溪溫泉；不料苗栗山區降下大雨導致溪水暴漲，2人受困河谷中，連忙報警求援；消防局動員10多名警、義、消前往救援但卻遍尋不著；11日中午派吉普車隊穿越湍急溪水，才將2人尋獲，所幸都無大礙。

苗栗縣消防局表示，10日下午2時許，接獲1名男子報案，稱與朋友受困在泰安鄉梅象橋上游約2公里的河床邊，經傳照片確認現場位置後，警消初步研判2人受困雪見遊憩區的對面溪谷；因山區午後大雨滂沱影響救援，先確認2人安全無虞後，警、義、消約10多人，11日清晨6時30出發搜救。

▲▼搜救人員穿越湍急溪谷，終於找到2名受困的男子 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

泰安消防分隊小隊長劉健峰表示，搜救隊伍到達位置後，因2人失去音訊，一組人員使用空拍無人機，從溪谷制高點搜索，另一組人員，從雪見遊憩區下切至河谷，但直到中午仍未有2人的蹤跡；劉健峰立即調派2部吉普車前來支援搜救，吉普車一路往上游前進，沿路穿越湍急河流及大大小小的碎石，路況非常險峻。

劉健峰說，搜救隊伍涉險溯溪，終於在下午2時左右發現2人；2名男子向警方表示，他們9日就從三義結伴出發，想要到這邊找尋野溪溫泉，誰知還沒泡到湯就先受困溪谷，所幸2人皆無大礙，經警方初步調查後已自行返家。

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