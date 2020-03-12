抗「新冠」正確防疫才有效！花蓮慈院教您正確洗手戴口罩

▲花蓮慈院兒科病房副護理長宋景歡，運用繪本引導小朋友認識新型冠狀病毒。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「什麼是新型冠狀病毒？知不知道為什麼要戴口罩？」色彩繽紛的繪本吸引孩子們的目光，也讓他們更認識新型冠狀病毒。11日上午，花蓮慈濟醫院小兒部兒童社區醫療科主任陳明群與兒科病房護理長李依蓉、副護理長宋景歡，在花蓮縣洄瀾親子館，以繪本帶著孩子一起當「防疫小尖兵」。

新冠肺炎疫情在全球延燒，為了讓家長與孩子更了解新型冠狀病毒，運用繪本引導小朋友的副護理長宋景歡表示，以繪本來說故事是孩子們比較熟悉的方式之外，也讓他們更願意坐下來專注聆聽學習新知。

▲花蓮慈院兒科病房護理長李依蓉(右)、副護理長宋景歡(左)，示範正確戴口罩的步驟。

預防新冠肺炎勤洗手、戴口罩的自我管理很重要，兒科病房團隊同時也示範正確洗手及正確戴口罩的步驟，護理長李依蓉表示，正確的洗手是內（手掌內）、外（手背）、夾（指縫間）、弓（指背）、大（大拇指）、立（指尖）、腕（手腕）；正確戴口罩的步驟是開、戴、壓、密，注意輕壓鼻樑片讓口罩與鼻樑貼合，不露出鼻子，每項都做得落實才能有效保護自己、保護他人。

▲花蓮慈院兒科病房團隊帶著大小朋友一起練習正確的洗手步驟。

進出醫療院所及通風不良、擁擠密閉場所時，年齡較小的小朋友往往戴不住口罩，陳明群主任表示，家長可將孩子放進推車裡，並在推車上加上防雨罩，防止病毒透過飛沫來傳染。陳主任也提醒家長，將孩子抱出推車之前，必須先消毒防雨罩再掀開，且務必再次清潔雙手之後再抱起孩子，以降低感染的風險。

▲花蓮慈院小兒部兒童社區醫療科陳明群主任(左)，讓小朋友體驗照耳鏡不可怕。

另外，為了讓孩子看醫生不害怕，陳明群主任一一秀出診間會用到的器具，包含耳鏡、聽診器、壓舌棒等等，能在診間以外的地方看到這些器具，讓小朋友們看得目不轉睛！陳明群主任表示，當家長帶孩子來就醫的時候，大部分的孩子都有害怕的情緒，導致就醫過程產生不愉快的經驗，造成家長更大的壓力，希望透過活潑有趣的互動加上體驗醫療器具，讓孩子比較容易理解醫師的檢查工作，進而降低小朋友看醫生的恐懼。

帶著三歲孩子一起來當「防疫小尖兵」的林小姐表示，醫護人員說明防範病毒、正確洗手、正確戴口罩的觀念等等都很詳細，之後會更注意洗手及戴口罩的步驟，而自己的孩子在聽完醫師有趣的講解後，也不會害怕看醫生了。

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