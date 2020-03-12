鍾南山：疫情6月結束可期待「但有國家不重視…就不好說！」

▲鍾南山向歐洲呼吸學會介紹抗疫經驗。（圖／ERS）。

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山今（12）日指出，預測本次疫情在6月份結束是可以期待的，但是也要取決於各個國家的重視程度，「假如一些國家不重視疫情的危害性和傳染性，結束的時間就不好說了。」

鍾南山在廣東省疫情防控例行新聞發布會上表示，現在很多省份都是確診病例0增長，說明各地的聯防聯控機制起到了很好的作用，尤其湖北，情況已經得到了控制，「所以目前問題已經轉化到境外疫情輸入病例防控方面。」

▼薩爾瓦多機場進行消毒。（圖／路透社，下同）

鍾南山指出，境外輸入病例很多為無症狀患者，即不存在發燒現象，只有感冒的一些症狀，這與中國最初的情況有點類似，也就是50％的人都沒有發燒，沒有症狀，「這種情況說明境外國家對這方面不太重視，覺得出差沒什麼問題，我們需要對此進行強化監控。」

鍾南山指出，中國必須應該加強對輸入患者的管控，避免境外輸入患者成為新的傳染源，應該做到入境人員14日隔離或對其進行核酸檢測，「世界應對新冠肺炎疫情，加強溝通與交流很重要，我自己近日也與一些國家分享了抗疫經驗，過程中也發現，各國專家的看法確實有許多不同。」

▼ 阿根廷也傳出新冠肺炎患者死亡。

鍾南山還說，隨著各國對新冠肺炎的重視度提高，6月份結束疫情是可以期待的，一般情況下，在溫度比較高的夏天，新冠病毒是不太活躍的，「但假如有一些國家不重視疫情的危害性傳染性，結束時間不太好說。」

另外，出院患者核酸檢測「復陽」的情況令很多人感到擔心，鍾南山提到，先前曾與香港大學瑪格麗特醫院的傳染科同事交流過，對方從治癒患者核酸檢測陽性的人的糞便進行了採樣，沒有從中培養出活的病毒，這表明核酸檢測陽性是檢測到病毒核酸片段的殘餘。

鍾南山認為，出院以後，治癒的患者要14天隔離，期間可以反覆做核酸檢測，也可以做抗體檢測，如果抗體比較高，就可以放心了，「但是，這個還必須繼續觀察，我把我了解的事實講出來，目前我們掌握的數據是這些人沒有傳染性。」

▼越南航空一名員工在機上消毒。