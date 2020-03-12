新竹藥師超有guts「今天不賣口罩」…阿嬤紅了　網心疼：支持醫護無限期任性

▲新竹藥師超有guts「今天不賣口罩」！（圖／翻攝臉書新竹大小事）

網搜小組／劉維榛報導

「新豐的阿嬤讓藥師不想開門賣口罩！」新竹一名男網友錯愕表示，發現某藥局停賣口罩一天，一看原因爆心疼，藥師被長輩嗆聲「做得不開心就不要做！」店家也超有guts，這一口氣不忍了，乾脆不賣他最大。照片曝光後，掀起一大網友拍手力挺，「支持醫護無限期任性！」

一名男網友在臉書社團《新竹大小事》傻眼直呼，今（12）日到某間藥局，卻發現店家森77公告「停售口罩一天」，不是因為沒進貨、也非完售，而是店家捍衛應有的尊嚴，「病人王X昀的阿嬤嗆藥師說：做得不開心就不要做，所以今日不賣口罩！」

請繼續往下閱讀...

原PO補充透露，罪魁禍首是來自新豐的奧客阿嬤，俗話說一顆老鼠屎壞了一鍋粥，無知又自私的一句話，連累其他民眾無法排買口罩。事實上，2月6日實名制上路，藥局人員成了免費義工，從早包口罩到下班，根本沒賺半毛錢，除了看盡人性，還要面對不理性民眾咆哮。

▲網心疼：支持醫護無限期任性！（圖／翻攝臉書新竹大小事）

結果文章貼出後，大批網友一面倒支持店家霸氣之舉，「叫那阿嬤不要再鬧了，再鬧下去人家都買不到口罩」、「這種做公益性質的還要被人罵，真的不如休息一下放鬆心情」、「應該要隔一週後再做這件事，這樣那個阿嬤才看得到」、「支持藥師，但可以不賣她就好嗎？」、「支持醫護無限期任性」、「我記得藥局販售口罩的錢是要繳還給政府的，藥局沒有賺一毛錢，如果是這樣的話，而被那些奧客羞辱、罵、祖宗都罵出來等等，他選擇不買呀！沒賺一毛還要被客人罵！一堆澳客只會罵藥局的人員，怎麼不檢討自己的行為」、「嗆阿嬤『那麼厲害妳來做』」。

貼心卻換來無情對待，如今有藥局也取消便民服務，本站報導《口罩地圖變照妖鏡！藥局心寒「不發號碼牌了」：請長輩從頭站到尾》，一名藥師表示，自從一人可購3片口罩後，質疑號碼牌是否發足量，或有不公的情形，氣得他取消不發號碼牌，直言「各位長輩不好意思，要麻煩你們從頭站到尾了。」

►婆媽們快點進來！75%酒精乾洗手在這