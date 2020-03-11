18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授爆氣：「就丟包武漢啊」是在屌什麼？

▲武漢包機返台，169人穿隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者許力方／綜合報導

滯留武漢台人第二批包機10日分2班機返國，第一班華航班機原定202乘客，結果有11人未報到、18人拒絕檢疫，導致延誤4小時，最後還有4人被請下機，一直拖到深夜11時許，169人終於飛抵國門。「人渣文本」輔大助理教授周偉航在臉書發文痛罵，都到機場報到了卻拒檢完全沒道理，「就丟包在武漢啊！是在屌什麼啊？」

「18人未配合？」周偉航晚間8時許在臉書發文痛罵，這18人「就丟包在武漢啊！是在屌什麼啊？」引發網友熱烈討論，質疑這18人搞不好是吃退燒藥沒效所以拒檢，或是很不想回台灣，「又不是求你回來，自己不要回來就如他意呀」、「不勉強喔，拜拜」、「盧Ｘ小啊Ｘ！」

▲169人檢驗過關，分乘3輛遊覽車離開。（圖／記者林敬旻攝）



▲202台人有11人未報到、18人拒檢。（圖／讀者提供）

華航包機問題不斷，周偉航隨後又發文質疑「都到機場報到了，卻拒絕檢疫，這完全沒道理。」，他舉例，如果被關40幾天，政府派人來救自己走，「不要說是檢疫，要量我XX多長我都給他量耶。量一下小於37就可以退伍，你量不量？」

華航CI542包機原定下午5時就要從武漢起飛，晚間7時左右抵達桃園機場，這次按照「橫濱模式」由台灣派出檢疫官、醫護人員進行登機前檢疫，但202人中有18人拒絕配合檢疫，11人未報到，導致起飛時間一延再延；173人登機後，又突然發現有一名媽媽體溫過高達37.1度，和丈夫、兒子一家三口被請下機，另外還有1人也有同樣問題，最後只剩169人飛回台灣。

華航包機大延誤4個小時，一直到深夜11時37分飛抵桃園機場，由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自坐鎮，再次陪同檢疫後，終於11日凌晨2時30分全員搭乘3輛遊覽車離開機場，分送3間檢疫所。