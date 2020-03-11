　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授爆氣：「就丟包武漢啊」是在屌什麼？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢包機返台，169人穿隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝） 

記者許力方／綜合報導

滯留武漢台人第二批包機10日分2班機返國，第一班華航班機原定202乘客，結果有11人未報到、18人拒絕檢疫，導致延誤4小時，最後還有4人被請下機，一直拖到深夜11時許，169人終於飛抵國門。「人渣文本」輔大助理教授周偉航在臉書發文痛罵，都到機場報到了卻拒檢完全沒道理，「就丟包在武漢啊！是在屌什麼啊？」

「18人未配合？」周偉航晚間8時許在臉書發文痛罵，這18人「就丟包在武漢啊！是在屌什麼啊？」引發網友熱烈討論，質疑這18人搞不好是吃退燒藥沒效所以拒檢，或是很不想回台灣，「又不是求你回來，自己不要回來就如他意呀」、「不勉強喔，拜拜」、「盧Ｘ小啊Ｘ！」

▲武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢台商專機返台，遊覽車離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲169人檢驗過關，分乘3輛遊覽車離開。（圖／記者林敬旻攝）

▲滯留武漢第二批包機、武漢包機、滯留武漢台灣人登機、傳出有人發燒。（圖／讀者提供）

▲202台人有11人未報到、18人拒檢。（圖／讀者提供）

華航包機問題不斷，周偉航隨後又發文質疑「都到機場報到了，卻拒絕檢疫，這完全沒道理。」，他舉例，如果被關40幾天，政府派人來救自己走，「不要說是檢疫，要量我XX多長我都給他量耶。量一下小於37就可以退伍，你量不量？」

華航CI542包機原定下午5時就要從武漢起飛，晚間7時左右抵達桃園機場，這次按照「橫濱模式」由台灣派出檢疫官、醫護人員進行登機前檢疫，但202人中有18人拒絕配合檢疫，11人未報到，導致起飛時間一延再延；173人登機後，又突然發現有一名媽媽體溫過高達37.1度，和丈夫、兒子一家三口被請下機，另外還有1人也有同樣問題，最後只剩169人飛回台灣。

華航包機大延誤4個小時，一直到深夜11時37分飛抵桃園機場，由中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自坐鎮，再次陪同檢疫後，終於11日凌晨2時30分全員搭乘3輛遊覽車離開機場，分送3間檢疫所。

ET快訊
南韓「KBS電視台員工」確診新冠肺炎！粉驚：一堆偶像去過
武漢包機狀況連連！只讓乘客戴口罩「拒給穿防護衣」
爆分手羅志祥！周揚青「私人帳號」曝光　網揪內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授爆氣：「就丟包武漢啊」是在屌什麼？

健保快破產！趙少康轟改革：抽菸的人得肺癌，通通自費！

韓粉神邏輯：選舉比照口罩實名制「笑民進黨不敢」　網笑：已經實名制啦

蔡英文「國家抗疫隊」得分　「中鋒」陳時中背後還有10人助攻

侯友宜感謝企業捐贈機能性布料　產官學聯手製作「防疫口罩套」

武漢專機狀況連連！違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

網高喊美台建交！目前兩國關係「史上最好」AIT：改變現狀會威脅穩定

40萬罷韓連署書送進高市選委會第二天　韓國瑜直播：「下階段已規劃好了」

習近平首訪武漢這天包機起飛　王定宇：符合台灣利益

民眾黨推薦考監委人選　監委邱吉鶴與尹章中、考委陳韜

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授爆氣：「就丟包武漢啊」是在屌什麼？

健保快破產！趙少康轟改革：抽菸的人得肺癌，通通自費！

韓粉神邏輯：選舉比照口罩實名制「笑民進黨不敢」　網笑：已經實名制啦

蔡英文「國家抗疫隊」得分　「中鋒」陳時中背後還有10人助攻

侯友宜感謝企業捐贈機能性布料　產官學聯手製作「防疫口罩套」

武漢專機狀況連連！違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

網高喊美台建交！目前兩國關係「史上最好」AIT：改變現狀會威脅穩定

40萬罷韓連署書送進高市選委會第二天　韓國瑜直播：「下階段已規劃好了」

習近平首訪武漢這天包機起飛　王定宇：符合台灣利益

民眾黨推薦考監委人選　監委邱吉鶴與尹章中、考委陳韜

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授爆氣：「就丟包武漢啊」是在屌什麼？

拼命部長！東航192台人等7hrs武漢飛抵國門　陳時中04:17又現身了

娶了超正嫩妻…竟爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音讓我睡不著

看好桃園未來發展　自住買家紛紛出籠房市交易熱

健保快破產！趙少康轟改革：抽菸的人得肺癌，通通自費！

不斷更新／義大利確診破萬人！單日新增977例　累計死亡631例

快訊／陳時中半夜陪檢1小時！169武漢返國台人檢測完畢

擊潰病毒「三門大炮」台灣快得到了！　國人靠「四把小刀」就完美防守

武漢東航包機也飛了！　192乘客穿防護衣4時15分抵桃機

穿上性感睡衣，把自己包成禮物...PTT鄉民跪求最想要女友送的「生日禮物」

長髮妹「當街脫超褲大解放」！他被迫鏟屎...PO影片怒轟：不是第一次

政治熱門新聞

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

40萬罷韓連署書送進高市選委會第二天　韓國瑜開直播

蔡英文「國家抗疫隊」得分　陳時中背後還有10人助攻

網高喊「美台建交」！AIT回應了

韓粉神邏輯：選舉比照口罩實名制　網秒破解

侯友宜感謝企業捐贈機能性布料　產官學聯手製作「防疫口罩套」

幕後／接滯留國人沒讓步！採台灣橫濱模式　關鍵轉折在香港

網購口罩要7元運費　陳玉珍怒了

口罩實名制2.0七原則　陳其邁：很快就有3.0

馬英九辦公室呼籲：讓陸配子女入境

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

趙少康轟改革：抽菸的人得肺癌，通通自費！

口罩實名制2.0會議曝光　蘇貞昌這句話被讚爆

習近平首訪武漢這天包機起飛　王定宇：符合台灣利益

更多熱門

相關新聞

東航192人到了　等7hrs抵達國門

東航192人到了　等7hrs抵達國門

滯留湖北第2批台灣人，10日晚間分別搭華航、東航回台。由於第一班華航專機因為檢疫、乘客體溫過高等問題延誤起飛，導致第二班東航專機直到11日2時08分才起飛，總共有192人登機，04時15分降落桃園機場，比原本預計的抵達時間延誤了4小時，詳細情況指揮中心11日將統一回應。

更／義大利確診破萬　累計死亡631例

更／義大利確診破萬　累計死亡631例

快訊／陳時中陪檢1小時！169台人檢測完畢

快訊／陳時中陪檢1小時！169台人檢測完畢

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

東航包機也飛了　4時15分抵桃機

東航包機也飛了　4時15分抵桃機

關鍵字：

周偉航陳時中華航武漢包機新型冠狀病毒新冠肺炎人渣文本

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流上

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

第二批包機延誤2小時173人登機

南韓KBS員工確診新冠肺炎！

告別式會場2公尺高樹突倒下　一名婦人死亡

Live／華航包機169人抵台！陳時中到場

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

辛龍集氣劉真「心碎發文」：我的寶貝太想媽媽了

充氣城堡爆炸　3歲女童拋飛慘死

爆分手羅志祥！周揚青私人帳號曝光

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

壞壞摸到一粒！孕媽「那邊爛」3個月…醫內診驚：已經末期了

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面