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200萬YouTuber脫單！阿神推特PO女方背影照　牽緊緊「❤」認愛黑長直髮妹

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▲▼阿神脫單。（圖／翻攝自推特／神々松@Ashan_kouki）

▲阿神脫單。（圖／（左）資料照、（右）翻攝自推特／神々松@Ashan_kouki）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣知名YouTuber「阿神」從2009年就開設頻道，以Minecraft遊戲系列影片走紅，是許多小朋友心中的孩子王，也靠著充滿磁性的嗓音、斯文外型吸引不少女粉絲，感情生活備受關注。沒想到日前阿神就在推特PO出一名女性的牽手背影照，文中打了一個愛心符號大方認愛，脫單話題在推特和《Dcard》引發熱論。

阿神6日在個人推特帳號「神々松（Ashan_kouki）」發出一張照片，只見阿神的右手牽著一位女性，而這位黑長直髮妹左手往後伸，以背影示人、並未露臉。女方身穿白色雪紡紗質上衣，下半身則是黑色裙子或寬褲，背著黑色系的小後背包，感覺是個很甜美的氣質型女孩。

請繼續往下閱讀...

▲▼阿神脫單。（圖／翻攝自推特／神々松@Ashan_kouki）

▲阿神牽著一個黑長直髮妹。（圖／翻攝自推特／神々松@Ashan_kouki）

阿神在該篇貼文中沒有多表示什麼，僅貼出一個愛心符號，但也似乎就是大方表明自己脫單了。看到照片後，就有人猜測會不會是阿神的妹妹，不過隔2天、也就是8日，阿神再度發出一張鳥居的照片，鳥居中央站著同一位黑長直髮妹，阿神則在文中強調「不是妹妹啦」，為女朋友發聲。

▲▼阿神脫單。（圖／翻攝自推特／神々松@Ashan_kouki）

▲阿神推特發出女方背影照。（圖／翻攝自推特／神々松@Ashan_kouki）

脫單話題在推特《Dcard》引發話題，儘管阿神並未公開女友身分，但網友仍紛紛送上祝福，「嗚嗚嗚！看阿神好久好久了，我都從高一到現在大四了，恭喜神神， 女生感覺好可愛，要幸福哦」、「好開心阿神官宣，一定要幸福」、「原來是真的，我一直以為是玩笑欸！祝他幸福」、「好羨慕能天天聽阿神美聲喔……我真的是聽到他的聲音就著迷了7年。」

阿神成為第一個百萬訂閱遊戲youtuber Youtuber今年大成長。（圖／記者周之鼎攝）

▲阿神的YouTube頻道已經破200萬訂閱。（圖／資料照）

據悉，阿神頻道初期以網路遊戲瑪奇影片創作為主，之後轉為遊戲實況頻道，並以Minecraft遊戲系列影片活躍至今。2017年3月9日，主頻道突破100萬訂閱，成為臺灣第三位訂閱數突破100萬的YouTuber。2019年8月17日，主頻道突破200萬訂閱，成為臺灣第四位訂閱數突破200萬的YouTuber。

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