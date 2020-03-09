口罩地圖變照妖鏡！藥局心寒「不發號碼牌了」：請長輩從頭站到尾

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣口罩地圖備受推崇，就連南韓民間也效仿跟進，不過這個超強「IT防疫」，卻讓不少藥局招來謾罵。就有藥師忍無可忍，決定從今（9）日開始，取消發放號碼牌的貼心做法，直言「各位長輩不好意思，要麻煩你們從頭站到尾了。」

「口罩地圖無法反應實際狀況！」臉書粉專「藥局大小事」昨日發文，吐露這陣子累積下來的辛酸，自從2月6日口罩實名制後，藥局為了體恤年邁長輩及事務繁忙的民眾，平常上班日都會在早上9點，開始發放當日號碼牌，已取號碼牌的人可視體力和時間，選擇是否要待在現場等待；或者留下健保卡，待離峰時間再來領回。

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藥師表示，這是對民眾最友善的方式，然而一直以來皆有上午10點半後，拿著手機看口罩地圖的民眾，不顧各家發放規則，也無視店內排隊人龍，單就手機上顯示的口罩存量上前質問。

▲藥師們辛苦了。（圖／翻攝自臉書「藥局大小事」）

他苦笑道，「我們忍忍就過了，還協助告知鎮上各家健保藥局的時間規範，但也不聽不理；自從本週四，每人口罩可領取3片後，在現場或撥電話來質疑的民眾變多了，甚至更有人質疑，號碼牌是否發足量，或有不公的情形，請對方早上9點到場來看看排隊的人龍，也不願理會。」

被譙到心累的藥師最後決定，「自3月9日星期一開始，各營業日早上9點排隊發放口罩，不發放號碼牌。各位長輩不好意思，要麻煩你們從頭站到尾了；各位事務繁忙的朋友，要麻煩你們放下手邊的工作，來等待了。各位鎮民不用安慰我們，我無意討拍。」

po文釣出許多同行，趁機訴苦道「我也是最近被投訴，口罩地圖困擾真的很多」、「我們好像是理所當然的要被消費，還有客人很不客氣說這工作很簡單」、「真的，15元就可以看到了好多人面獸心」、「還被瘋子霸佔調劑台前位置，拿著手機一直拍，然後說要監督我們，有否暗槓口罩」。