好市多開賣炸雞！網曝「吃完心得」和麥當勞一樣　5腿5排售價出爐

▲好市多開賣炸雞，口感和麥當勞一樣。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者陳致平／台北報導

美式賣場好市多（Costco）的商品經常會引起網友熱烈討論，熱銷品頗受消費者青睞，近日賣場推出新的一款「冷凍香脆炸雞」，獲得網友一片好評，並表示這款炸雞吃起來超像連鎖速食的店的麥脆雞，而且料理方式超簡單，非常適合懶人一族。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，有多名網友推薦「紅龍冷凍香脆炸雞」，一包約1.5公斤，內含5個雞腿棒、5個雞腿排，售價389元。這款冷凍炸雞吃起來如何呢？其中一名網友說道，「超好吃，完全不輸麥當當，幸好我當下就直接抓了兩包，下次還會回購！」

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貼文底下有老饕指出，這款炸雞吃起來鹹香鹹香的，吃起來一點都不柴，味道超像麥當勞。此外，這款是「熟炸雞」，可用烤箱、氣炸鍋、油鍋等方式加熱，料理方式便利，有網友說，「鄉下沒有熊貓只能靠自己」、「同牌子的雞塊也很好吃」、「感覺很可以，買買買」。但也有網友持相反的意見，認為售價過高，「不如去買現炸的！」

▲日前有網友一早到好市多，紅龍雞塊就遭搶光。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

這項冷凍炸雞是由碁富食品底下的「紅龍系列」出品，該公司出產的「紅龍炸雞塊」先前還曾出現過半小時內整櫃被掃空的盛況，商品廣受喜愛的原因除了價錢實惠之外，另一點則是搭配上賣場定期的價格促銷，成為好市多長年熱銷夯品之一。