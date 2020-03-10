　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多開賣炸雞！網曝「吃完心得」和麥當勞一樣　5腿5排售價出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲好市多開賣炸雞，口感和麥當勞一樣。（圖／記者陳致平攝）

▲好市多開賣炸雞，口感和麥當勞一樣。（圖／翻攝自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者陳致平／台北報導

美式賣場好市多（Costco）的商品經常會引起網友熱烈討論，熱銷品頗受消費者青睞，近日賣場推出新的一款「冷凍香脆炸雞」，獲得網友一片好評，並表示這款炸雞吃起來超像連鎖速食的店的麥脆雞，而且料理方式超簡單，非常適合懶人一族。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，有多名網友推薦「紅龍冷凍香脆炸雞」，一包約1.5公斤，內含5個雞腿棒、5個雞腿排，售價389元。這款冷凍炸雞吃起來如何呢？其中一名網友說道，「超好吃，完全不輸麥當當，幸好我當下就直接抓了兩包，下次還會回購！」

請繼續往下閱讀...

貼文底下有老饕指出，這款炸雞吃起來鹹香鹹香的，吃起來一點都不柴，味道超像麥當勞。此外，這款是「熟炸雞」，可用烤箱、氣炸鍋、油鍋等方式加熱，料理方式便利，有網友說，「鄉下沒有熊貓只能靠自己」、「同牌子的雞塊也很好吃」、「感覺很可以，買買買」。但也有網友持相反的意見，認為售價過高，「不如去買現炸的！」

▲▼網友一早到好市多，紅龍雞塊已經被搶光。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲日前有網友一早到好市多，紅龍雞塊就遭搶光。（圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

這項冷凍炸雞是由碁富食品底下的「紅龍系列」出品，該公司出產的「紅龍炸雞塊」先前還曾出現過半小時內整櫃被掃空的盛況，商品廣受喜愛的原因除了價錢實惠之外，另一點則是搭配上賣場定期的價格促銷，成為好市多長年熱銷夯品之一。

ET快訊
爆分手羅志祥！周揚青「私人帳號」曝光　網揪內幕
壞壞摸到一粒！孕媽「那邊爛」3個月　醫內診驚：末期了
打工月薪1.5萬「扣到剩3千」！店家超狂扣薪法曝光
華航包機21:43起飛了！機內畫面曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

唐鳳愛用的番茄鐘工作法　一條基本原則最難做到又容易惡性循環

好市多開賣炸雞！網曝「吃完心得」和麥當勞一樣　5腿5排售價出爐

「天外天劇場」不指定為古蹟　文資局請台中市府提供審議程序

快訊／華航包機1女乘客「體溫37.1度」　一家三口被請下飛機

快訊／1乘客體溫過高！華航包機「滑回停機坪」　起飛時間未定

台灣進口「大陸快篩試劑」公文瘋傳　衛福部澄清：抗體、抗原試劑目的不同

7成家長不敢帶孩子搭大眾交通！防疫生活影響調查公布4大現象

快訊／18人未配合檢疫、11人消失！第二批武漢包機延誤4小時173人登機

信義區違規迴轉被開單　男告上法院：我48年前考照沒這條啦！

防疫補償出爐！配合居家隔離、檢疫者「每天1千元」照顧者也可領

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

唐鳳愛用的番茄鐘工作法　一條基本原則最難做到又容易惡性循環

好市多開賣炸雞！網曝「吃完心得」和麥當勞一樣　5腿5排售價出爐

「天外天劇場」不指定為古蹟　文資局請台中市府提供審議程序

快訊／華航包機1女乘客「體溫37.1度」　一家三口被請下飛機

快訊／1乘客體溫過高！華航包機「滑回停機坪」　起飛時間未定

台灣進口「大陸快篩試劑」公文瘋傳　衛福部澄清：抗體、抗原試劑目的不同

7成家長不敢帶孩子搭大眾交通！防疫生活影響調查公布4大現象

快訊／18人未配合檢疫、11人消失！第二批武漢包機延誤4小時173人登機

信義區違規迴轉被開單　男告上法院：我48年前考照沒這條啦！

防疫補償出爐！配合居家隔離、檢疫者「每天1千元」照顧者也可領

高冷喵皇假裝不喜歡寶寶　半夜溜進房陪睡…監視器洩漏愛意

日本組40人跨部會「口罩小組」　統一調度政府採購的口罩

送親友走最後一段路　告別式會場2公尺高樹詭倒！壓爆婦人同赴黃泉　

武漢專機狀況連連！違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

性愛毒趴猝死！17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流性侵

哈佛大學宣布「全面線上授課」　校長要求：學生別進校園！

網高喊美台建交！目前兩國關係「史上最好」AIT：改變現狀會威脅穩定

40萬罷韓連署書送進高市選委會第二天　韓國瑜直播：「下階段已規劃好了」

中職／新洋投卡本特、尼寇力聯手壓制　桃猿8比3勝兄弟

奈及利亞破獲「嬰兒工廠」　男比女貴可抵9個月薪資

生活熱門新聞

第二批包機延誤2小時173人登機

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

即／包機女乘客37.1度　一家被請下飛機

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

即／乘客體溫過高！華航包機滑回停機坪

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

快訊／新冠肺炎再添2例！退休婦家人染疫

不婚男「32歲達成退休目標 」卻徬徨了

即／口罩實名制2.0　網購3模式出爐

網爆陳天仁IG賣口罩「1個150」...帳號鎖了

口罩實名制2.0來了！　健保app「註冊懶人包」公開

一路狂降9℃「大雨灌7縣市」12℃來襲

更多熱門

相關新聞

尪嫌妻愛亂買不讓跟去好市多　她在家收訊息嚇壞

尪嫌妻愛亂買不讓跟去好市多　她在家收訊息嚇壞

大家應該都有類似以下的經驗：明明只是要去賣場或藥妝店買個小東西，最後很可能一時失心瘋「為自己創造需求」，提了2大袋戰利品回家。一名女網友就發文稱，老公抱怨她平時太愛亂買，所以決定獨自前往好市多補貨。怎料她在家竟收到一條可怕的訊息，直呼「原來要買大的才不叫亂買。」

瓶子放進去就吸走！好市多「白管子」功能曝

瓶子放進去就吸走！好市多「白管子」功能曝

好市多莓果可麗餅上架　她咬一口驚：好險有買！

好市多莓果可麗餅上架　她咬一口驚：好險有買！

好市多濾網「對照圖超威」　網：機器會折壽

好市多濾網「對照圖超威」　網：機器會折壽

好市多缺衛生紙…補貨要等「2萬年」

好市多缺衛生紙…補貨要等「2萬年」

關鍵字：

好市多麥當勞炸雞紅龍食品

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

第二批包機延誤2小時173人登機

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

辛龍集氣劉真「心碎發文」：我的寶貝太想媽媽了

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

充氣城堡爆炸　3歲女童拋飛慘死

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面