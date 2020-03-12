口罩網購登記成功先別嗨！「超量要抽籤」3/19收到付款通知才算數

▲口罩實名制網購今上線，網站及app都當機。（圖／記者陳詩璧、葉國吏翻攝）

生活中心／綜合報導

口罩實名制升級2.0今（12日）上午9點開始登記，但由於湧入大流量讓網站當機，健保快易通app也一度無法連線，甚至瘋狂閃退。有民眾表示，app卡20分鐘後，安卓系統的手機終於可以順利訂購。不過，登記成功先別高興，因為如果預購超量就得抽籤，19日收到預購成功的付款通知才算數。

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▲▼口罩APP預約成功。（圖／截自APP畫面）

▲▼口罩APP預約成功。（圖／截自APP畫面）



指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制2.0是為了改善口罩分配不均的問題，及讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生等族群便於購買口罩，成功預約者在3/19會收到繳費通知簡訊，繳費完成後，可於3/26日至4/1持健保卡或系統發放的購買憑證「小白單」前往超商門市領取，代領者也須持上述證件，逾期未領者視同放棄領取資格。

陳時中強調，網路預購不受身分證末碼單雙號分流限制，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，在物流費用方面，需自行付7塊運費。

而首輪線上預購屬試營運性質，初估可提供700萬片，約233萬人份預購量，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤，並非先搶先贏，因此不必搶在第一天上線登記。未來也會將視試營運狀況後再行調整，若不想等候太久，仍可透過原有的健保特約藥局及衛生所等實體通路購買口罩。

▲口罩實名制2.0預購網址上午正式上線。（圖／指揮中心提供）

▲口罩實名制2.0身分認證方式。（圖／健保署提供）