好市多血拚補貨「老公不讓跟」：妳都愛亂買　她在家收「4字駭人訊息」嚇壞

▲ 原PO被阻擋去賣場血拚，只好在家留守，卻收到先生傳來的驚人訊息 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

大家應該都有類似以下的經驗：明明只是要去賣場或藥妝店買個小東西，最後很可能一時失心瘋「為自己創造需求」，提了2大袋戰利品回家。一名女網友就發文稱，老公抱怨她平時太愛亂買，所以決定獨自前往好市多補貨。怎料她在家竟收到一條可怕的訊息，直呼「原來要買大的才不叫亂買。」

一名女網友9日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，原來她近日向先生表示「家裡炸物沒了」，想一起去好市多補貨。但老公聽完後，卻以「每次帶妳去，妳都愛亂買」拒絕，說他自己去就好。

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沒想到，老公出門後，沒過多久竟然就傳來「買電視了」驚人4字，讓原PO真的嚇壞，趕緊回撥電話要對方說個明白。然而木已成舟，老公最後還是扛了一大台電視回家，原PO則是無奈調侃，「原來......老娘我平常買小的東西是亂買，要買大的才不叫亂買。」但她也慶幸，還好該買的炸物還是有買齊。

▲▼ 原PO先生真的扛了一台電視回家。（圖／翻攝自‎Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，網友們留言戳破先生陰謀論，表示「他就是想去買電視才不讓妳去吧」、「便宜的省起來才能買電視」、「電器可以用很久啦」、「妳老公很貼心，電視太重，怕妳搬不動啦」、「早就預謀好了才叫妳不要去」。

不過其他網友都說，男女購物習慣本就不同，男性平時也許比較少買，但往往一出手就是大手筆，尤其是電器類的更容易衝動購物，「女人買的都是小東西，男人一買都不得了」、「這才是真正專業的購物」、「原來妳平常買的都不夠大」。

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