口罩實名制2.0未來可「團購」？政院「先求穩定」：系統邊走邊改





▲「口罩實名制2.0」需至超商領取口罩。（圖／業者提供）

記者蔣婕妤／台北報導

「口罩實名制2.0」 12日正式上路，成人維持一星期可買三片、一片售價5元，採網路預購、超商取貨的方式，酌收運費7元。開放預購首日，網路版本使用上普遍順暢、APP則有部分卡住現象。對此，政院官員表示，系統一定還不夠完美，不過，剛上路務必先求安全、穩定。

政院官員表示，政院很清楚這個系統一定不完美，但第一天上路就能提供服務，讓許多沒有時間排隊的年輕人、上班族透過預購獲得口罩，解決他們沒有備用口罩的問題，擴大國人擁有口罩的覆蓋率，這是防疫的重要思考。

政院官員指出，預購系統因為牽涉全國人民的權益，又必須實名認證，要串連多個政府資料庫，還牽涉到金流、物流、郵局、四大超商的電子商務系統，還有資安保護，「所以系統一開始上路，必須先求安全、穩定」。

針對不少外界詢問的功能與意見，例如為何不開放團購、片數選擇、合併運送等，政院官員回應，並不是技術做不到，也不是規劃時沒有發想過，而是政府必須考量系統的安全與穩定姓，先以最簡單、最穩定、最單純的情境上線。

政院官員進一步解釋，口罩實名制2.0系統也得考量使用者對象跟一般購物網站不同，必須不能過於複雜，由於交易量大，以第一輪試辦來說，就有233萬份口罩可以預購，等於有233萬筆交易，要讓更多的國人都能夠順利完成預購登記，就讓大家在預購登記的網站上，越快結束越好，所以複雜的功能與選項，越少越好。

政院官員強調，政院這邊會蒐集大家的使用意見，只要是建設性的批評，都會作為滾動檢討時的討論，「預購系統會邊走邊改，希望可以讓國人有越來越好用方便友善的網路預購系統」。