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「口罩實名制2.0」今起開放網購！App狂閃退　網崩潰2星洗版：根本不能用

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▲▼ 。（圖／翻攝自App Store／健保行動快易通）

▲民眾可於3月12日至3月18日，透過電腦網頁(emask.taiwan.gov.tw)，或用手機使用健保快易通APP進行預購。（圖／翻攝自App Store／健保行動快易通）

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心推出「口罩實名制2.0」，今（12日）上午9點起開放線上預購試營運，採網路預購、超商取貨方式，並酌收7元運費。許多民眾趕在前一天晚上下載「健保快易通」，不過卻發現該程式「還沒準備好」，民眾只要進入裝置認證（行動電話或裝置碼）就會閃退，根本無法登入，ios用戶紛紛在App Store裡評價「試了2天，還是閃退！」

政府「口罩實名制2.0」上路，除了登入電腦網頁，還可用手機App購買，不過實際登入「健保快易通」App，點「健康存摺」，雖然顯示行動電話、裝置碼認證，但輸入後去立刻閃退，無法使用。

不少ios用戶11日晚間開始，不斷在紛紛在App Store裡留言評分，試圖呼叫、希望能提醒官方「這功能還沒搞定」，「已連續嘗試登錄3天，到現在還在閃退」、「關掉WIFI也沒用」、「是要登入到2021年嗎？口罩還是一樣沒辦法買啊！！！」、「政府App不會先測試再出喔？」、「怎麼跟以前報稅系統一樣嚇人」、「要準備中多久」、「政策明天就要實施，結果連最基本的認證都不行」、「最新的手機最新的版本還閃退，我就不知道其他人舊手機怎麼辦」。截至12日凌晨3點多，記者實際操作，仍遇到閃退。

對此，開發者11日曾回覆其中一名用戶，「您好，因應口罩實名制2.0，目前已針對網路回應資料不完全，與使用者安全設定上的特殊情形，加強程式判斷，避免閃退發生。另外，iPhone少數機型會發生『使用者關掉生物識別和密碼關閉』時，App會閃退，我們已針對此問題修正，程式於3/11提交iOS審查中，待版本更新完成再請試試看，謝謝！」

▲▼「口罩實名制2.0」今起開放網購！App狂閃退，網2星洗版：根本不能用。（圖／翻攝自App Store／健保行動快易通）

▲▼「口罩實名制2.0」今起開放網購！App狂閃退，網2星洗版：根本不能用。（圖／翻攝自App Store／健保行動快易通）

▲▼「口罩實名制2.0」今起開放網購！App狂閃退，網2星洗版：根本不能用。（圖／翻攝自App Store／健保行動快易通）

政府為確保口罩2.0制訂購、取貨流程順暢，經與四大超商業者(7-11、OK、全家、萊爾富)討論，調整取貨方式，最新預購流程如下：

1.使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

2.成功預購者將於3月19日收到繳費通知簡訊，於繳費期限內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款，手機APP預購只能用ATM轉帳付款。

3.ATM轉帳通路包含行動銀行、網路銀行、網路ATM及實體ATM。 

4.交易成功後，簡訊發送取貨序號。

5.民眾接獲取貨通知簡訊後，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)。 

6.持小白單至超商櫃台領取口罩。

指揮中心指出，本次線上預購是購買3月26日至4月1日期間的口罩額度，民眾可於3月12日至3月18日試營運期間，透過電腦連接預購網頁(emask.taiwan.gov.tw)，或用手機使用健保快易通APP進行預購。若不想使用線上預購或不想等候太久的民眾，仍可至健保特約藥局或衛生所購買。

▲▼eMask網站即將公布口罩實名制2.0。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼eMask網站即將公布口罩實名制2.0。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

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