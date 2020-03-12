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鄭文燦視察桃園長庚醫院防疫作為　呼籲落實分級醫療共抗疫情

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記者沈繼昌／桃園報導

為了解公私立醫院防疫整備情形，桃園市長鄭文燦12日視察桃園長庚紀念醫院時表示，桃園長庚醫院服務病患非常多，在防疫期間院方實施完善應變作為，包含入院前量測體溫、旅遊史查詢、篩檢分流等，防疫標準雖提高，但院方特別在醫院大門前設置「藥來速櫃台」，方便慢性病患不用進入院區即能領藥以降低院內感染風險，全市11家急救責任醫院共同肩負守護國人健康值得嘉許。

▲桃園市長鄭文燦12日視察桃園長庚紀念醫院，院方在大門設置「藥來速櫃台」，提供患者家屬免下車拿藥服務。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦12日視察桃園長庚紀念醫院，院方在大門設置「藥來速櫃台」，提供患者家屬免下車拿藥服務。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園長庚紀念醫院醫護人員在大門落實為入院門診患者測量體溫、旅遊史查詢等防疫措施。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園長庚紀念醫院醫護人員在大門落實為入院門診患者測量體溫、旅遊史查詢等防疫措施。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦市長下午2時許趕往位於桃園市龜山區的桃園長庚紀念醫院，桃園長庚醫院院長楊政達、副院長蔡文鐘、黃集仁、市府衛生局長王文彥與新聞處長詹賀舜等人都到場陪同。

桃園長庚醫院在大門前設置「藥來速櫃台」，落實進出人員管制、體溫量測、出入境查詢、陪探病管制等執行，尤其「藥來速櫃台」設置可提供慢性病患免下車直接拿藥等服務，減少院內感染風險。

▲桃園市長鄭文燦聽取桃園長庚醫院院方人員解說市府支援口罩、防護衣等醫療器材使用與庫存狀況。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦聽取桃園長庚醫院院方人員解說市府支援口罩、防護衣等醫療器材使用與庫存狀況。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，防疫期間，急救責任醫院需負責疑似個案診斷篩檢、確診個案隔離治療等任務，醫療負擔較重，但建議病情穩定患者可就近至診所就醫，落實分級醫療，若有探病需求可採用視訊或通訊方式，避免進出醫院。

▲桃園市長鄭文燦視察桃園長庚紀念醫院後，與院方醫護人員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦視察桃園長庚紀念醫院後，與院方醫護人員合影。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦視察後強調，院方為提供市民多元醫療服務，在掛號、轉診等服務櫃台設置壓克力分隔板，降低飛沫傳染風險，防疫工作相當到位，市府考量醫事人員更新執照及身障人士更換身障手冊，皆須提供健檢資料，恐增加醫院工作負擔，已研擬彈性措施，包括醫事人員更換執照期限可展延至下半年，身心障礙手冊每5年需健檢1次，最多延長4個月等措施，讓第一線醫護人員可以安心參與防疫工作。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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