捕捉「野生陳時中」近看驚呆…竟是高仿版！下垂嘴角100%複製：側臉像炸

▲原PO吃飯遇到野生「陳時中」。（圖／（左）翻攝自爆廢公社公開版、（右）記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在全台灣最紅的人，莫過於「中央流行疫情指揮中心」的指揮官陳時中，如果有機會遇到本人，一定有許多民眾搶著握手、合照。就有一名「幸運」男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，只見他在吃早午餐的時候捕捉到野生「陳時中」，本來興奮地想過去致敬，結果一個神展開讓他超尷尬，網友也看傻。

這位男網友貼出照片後，只見他拍下鄰桌一名男顧客，不管是髮型、眼睛、有些下垂的嘴角，甚至是像在沉思的表情，看起來都跟指揮官陳時中一模一樣。不過原PO就在文中表示，「吃個早午餐，以為遇到台灣防疫英雄，原本要過去跟他致敬，側臉超像的RRRRR。」看來似乎只是遇上「時中高仿版」。

請繼續往下閱讀...

▲什麼？居然不是陳時中本人，只是長得像部長的民眾嗎？太像了吧！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片讓其他人也驚呆，因為真的太像了，紛紛直呼「真的好像」、「兄弟吧！」不過網友們也心疼地說「他應該沒有時間吃早午餐吧」、「有像，但是他應該沒時間出去吃飯」、「他的工時感覺好像超過24小時了，應該沒空吃早餐了吧，真是辛苦了。」

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，台灣第一時間成立中央流行疫情指揮中心，由衛福部長陳時中坐鎮指揮官位，也因此一戰成名，被許多人譽為這次的抗疫英雄，連酸民滿滿的PTT上都有許多讚賞陳時中的貼文和留言，可見陳時中這次沉穩作風默默吸了許多粉絲。

▼指揮官陳時中。（圖／記者宋良義攝）

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～