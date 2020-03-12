中國大陸稱發病數下降？　陳時中：他們對自己信心度很強

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

世界衛生組織（WHO）剛宣佈新冠肺炎全球大流行，但中國大陸一直在稱病例數下降，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）被問及此事，直率表示「中國大陸的情況讓我們有些困擾，因為他們看起來不管接機或疫情情況，對自己的信心度都非常強。」但他也強調，還是期待跟對方有更多專業對話。

台灣新冠肺炎防疫不斷受到國際肯定，在不少國家數百例、數千例爆發同時，台灣目前僅49例。陳時中表示，台以往不管從SARS到H1N1都有相關防疫經驗，加上有完整健保體系和完整醫療體系，99.9%％以上都有納保，各方面資訊系統蠻發達的，在這樣情況下很就可以很快速的運用。

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陳時中進一步提到，只能說台灣在防疫這塊的警覺性比較高，這也和以往有成功防疫經驗有關，利用專家在公衛和專業醫學上的認知，提供防疫措施上寶貴資訊。但他也保留表示，從這波疫情開始到現在，台灣在目前為止是穩住的，不過未來還有很大挑戰要持續努力。

而被問到中國大陸不斷宣稱疫情已經控制住，發病人數減少一事，他則直說，中國大陸不管對接機情況等疫情問題，對自己的信心度非常強，當然也必須要尊重他們對這事件的看法。

但陳時中接著提出疑惑，「若以現在中國大陸宣布疫情穩定，除了武漢之外，許多省份都宣稱零確診，醫院準備要關了，但這跟大家了解到中國大陸現況，的確有矛盾，未來應該還有很多要討論的地方。」但陳時中也坦言，仍希望和對方有更多專業對話，透過專業決定來看看這事情要怎麼繼續進行。