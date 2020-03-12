全國首例！　北院旁聽席採「梅花座」防堵疫病

▲台北地院旁聽席採用「座位分隔法」，是全國首例以「梅花座」防堵疫病。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未見減緩，全球每天都有死亡案例傳出，尤其義大利最為嚴重，天天都有上百人死於疫情。台北地方法院為降低群聚感染風險，參照日本大津地方法院的防疫措施，在法庭旁聽席採用「座位分隔法」，可說是全國首例以「梅花座」防堵疫病！

北院指出，座位分隔法以左右二座位，設置為「隔間位」，前後也以排錯開的方式，安排旁聽座位，雖使旁聽席位減少，但不會影響法庭審判的公開性，由於是疫情肆虐下不得已的措施，希望旁聽民眾能配合。

▲「座位分隔法」雖使旁聽席位減少，但不會影響法庭審判的公開性。（圖／記者孫于珊翻攝）

北院也表示，為使民眾能知悉座位分隔法的防疫措施，在北院各報到處及法庭門口均設有海報說明，旁聽席位區也貼有「隔間位請勿入座」的綠色標示，以提醒旁聽者配合。北院希望透過這些防疫措施，能更進一步保護到旁聽民眾的健康，並呼籲大家共同防堵疫病，避免擴大疫情。

▼北院各報到處及法庭門口均設有海報說明（左），旁聽席位區也貼有綠色標示（右）。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

▼日本大津地方法院的防疫措施。（圖／記者孫于珊翻攝）

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