警民阻詐防護網發功！　永康警公開表揚阻詐冠軍級銀行超商夥伴

▲中國信託商業銀行永康分行吳姓襄理及OK超商永康永聖店施姓店員，獲得阻詐冠軍殊榮，永康分局長呂世明，親臨公開表揚並頒贈感謝獎座。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國信託商業銀行永康分行吳姓襄理及OK超商永康永聖店施姓店員，分別獲得永康區2019年度成功攔阻詐騙案「銀行組」及「超商組」冠軍，永康分局長呂世明，親臨公開表揚並頒贈感謝獎座。

永康分局長呂世明，感謝吳襄理及施姓店員落實臨櫃關懷提問，積極協助通報警方攔阻詐騙，減少民眾財產損失；同時利用頒獎機會，因應3月8日國際婦女節即將到來，永康分局特別準備康乃馨致贈女行員，感謝每一位女性朋友在職場付出的辛勞與貢獻。

永康分局於2019年度共計成功攔阻詐騙件數203件，其中銀行類組以中國信託商業銀行永康分行吳襄理成功攔阻29件，超商類組以OK超商永康永聖店施姓店員成功攔阻7件分居第一，阻詐成效傑出，守護市民財產安全功不可沒，由分局長呂世明代表分局頒贈感謝獎座，感謝吳襄理及施姓店員在民眾最需要幫忙的時候伸出援手，藉以拋磚引玉，邀請更多行員及店員挺身而出，投入警民合作阻詐行列，確保市民生命財產安全。

有鑑於近年來詐騙案件猖獗，利用網路假交友結合「假投資」、「假援交」及「假檢警」等詐騙手法時有所聞，進而誆騙被害人匯款或購買點數詐騙財物，本分局為有效提升攔阻詐騙成功率，各派出所所長多次前往金融機構、超商，針對負責外匯及販售遊戲點數受理人員加強反詐騙宣導，藉以提高行員及店員警覺性，共同築起嚴密治安防護網，守護客戶財產安全。

永康分局呼籲民眾，針對詐騙集團詐騙手法，應提高警覺，切勿輕易聽從指示匯款，遇有疑似詐騙情形，請立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，或至鄰近派出所尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。

►75%酒精的乾洗手來啦！