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警民聯防　佳里警連續阻詐3案共318萬元

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▲台南市佳里分局長斯儀仙，感謝警民合作成功阻攔3起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里分局長斯儀仙（右一），感謝警民合作成功阻攔3起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局透過台南市首創「防詐騙三道封鎖線」政策，共組「反詐騙守門員」，於今年2月底至3月初連續攔阻3件詐騙案件，共計守護民眾財產新台幣318萬元。

佳里分局指出，台南市佳里分局佳里派出所2月27日接獲接獲佳里郵局通知，有一老翁欲提領50萬元購買機車顯非合理，通報員警到場關懷，得知老翁欲花錢購買保健食品，係遭假推銷詐騙，即時攔阻受害。

▲台南市佳里分局長斯儀仙，感謝警民合作成功阻攔3起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3月5日後營派出所接獲西港農會後營分部通知，有一婦女欲提領80萬元，其神情緊張顯有異常，通報員警到場關懷，得知婦人接獲恐嚇電話，稱其兒在外擔保欠款遭討債公司綁架，員警即時安撫情緒，告知為詐騙手法，並立即連繫其兒女，確認安全無慮，即時攔阻受害。

▲台南市佳里分局長斯儀仙，感謝警民合作成功阻攔3起詐騙案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3月6日西港分駐所接獲西港郵局通知，有一民眾欲解除壽險兌換100萬元現，幫網友購買房產，通報員警到場並告知為網路交友詐騙，溝通期間民眾多次要警方勿管閒事且堅持匯款，當時巧逢本區市議員蔡秋蘭蒞臨西港分駐所慰勞，一同加入勸說行列，民眾恍然大悟驚覺受騙，並稱稍早已匯款88萬元給網友，經員警立即通報受款銀行，成功攔阻88萬元。

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