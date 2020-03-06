防疫期間台南酒駕零容忍　善警加強取締確保用路人安全

▲台南市善化分局，謹遵台南市長黃偉哲指示酒駕零容忍政策，對於酒後駕車仍嚴正執法，持續取締酒駕行為。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

「新冠肺炎」防疫期間，台南市善化分局全力配合民政及衛生單位等執行各項防疫工作外，對於酒後駕車所造成危害本身及他人生命財產安全仍嚴正執法，持續取締酒駕行為。

目前市警善化分局取締酒駕車作為，係依內政部警政署規定，對於使用過的酒測器均以消毒漂白水擦拭儀器外觀後，才提供給下一位受測駕駛人使用，使用後之吹嘴，也會以塑膠袋包覆後卸除，並妥善處理，避免員警及受測駕駛人感染風險。

善化分局長方國璽表示，當前防疫工作與防制酒後駕車一樣重要，自2020年3月1日起，又有新的酒駕新制上路了，因酒駕遭吊銷駕照者，如未完成重新考領駕照，一律應依規定完成酒駕防制教育或酒癮治療後，使得報考駕照；另考領駕照後，應依規定駕駛配備有酒精鎖之車輛，請駕駛人不要心存僥倖違規上路。

因應新冠肺炎疫情，內政部長徐國勇宣布警政署暫時取消全國性酒測，但地區性酒測還是要做，台南市長黃偉哲明確表示，防疫期間台南市警察局取締酒駕勤務照常執行，酒後駕車危害市民生命、財產安全甚鉅，市警局仍將持續攔査取締，但防疫期間為避免民眾及員警遭受感染風險，暫停酒精檢知器使用，但酒測器仍妥適使用。



據了解，台南市維持酒測勤務，並依內政部警政署規定，暫停酒精檢知器使用，執勤員警一律佩戴口罩及乳膠手套，並攜帶隨身型乾式洗手液，做好自我保護措施，另市警局近期也將配發護目鏡，供執勤員警防護使用。

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