老翁寒夜迷途山區車陷淤泥動彈不得　善警聯巡低溫尋獲助返家

▲善化警分局大內分駐所所長謝憶文與潭頂派出所所長朱福銘，循線將困在山區的陳翁尋獲助平安返家，家屬事後在臉書PO文感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市新化區82歲陳姓老翁，2月16日中午12時許致電給女兒表示要騎車去玉井訪友，傍晚就回家，但到深夜11時尚未返家，又無手機可聯繫，女兒深怕發生意外，急向新化分局報請協尋，善化警分局大內分駐所所長謝憶文與潭頂派出所所長朱福銘，循線將困在山區的陳翁尋獲助平安返家。

警方說，善化警分局大內分駐所所長謝憶文與潭頂派出所所長朱福銘，執行16日深夜11時至17日凌晨2時聯巡勤務，17日凌晨0時5分獲報後，查尋老翁騎車經過路線，發現16日晚上8時許在大內區二溪里大匏崙交流道出現後，就失去蹤跡，謝、朱2位所長隨即前往交流道附近山區偏僻農路找尋，一路上顛簸路面不但起霧且無路燈，更增加搜尋困難，且寒夜溫度驟降10度以下，2位所長不畏寒流來襲，仍持續地毯式在山區搜尋。

警方於凌晨0時55分巡至大內區二溪里台84線35K涵洞旁轉彎處，發現果園內有反光，經以強力手電筒照射，赫然發現老翁趴睡在機車上，經查就是剛剛通報協尋之對象陳翁，2位所長立即下車合力將陷於淤泥的機車抬起，並攙扶老翁上巡邏車保暖，而後載返分駐所後，奉上熱茶及泡麵果腹，同步通知老翁之女兒前來分駐所將其領回。

老翁女兒對於謝、朱2位所長熱心尋獲其老父的服務精神，十分感動感謝，頻頻道謝致意，事後還在臉書上po文致謝，才使2位所長好人好事之事蹟曝光，廣受好評。

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