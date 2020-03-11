疫情爆發就缺貨了！花蓮勝安宮捐600支耳溫槍　102所校園受惠

▲花蓮勝安宮捐贈600支耳溫槍，由花蓮縣府秘書長顏新章代表接受。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

嚴重特殊傳染性肺炎延燒，花蓮勝安宮為協助校園做好防疫工作，日前特地捐贈600支耳溫槍，可分配全縣102所國中小學，展現愛心，不少受惠學校直說是「及時雨」。

經統計，花蓮縣各國中小現有額耳溫槍，加上教育部開學前發放之額溫槍，平均大校每4班有1支，小校每3班有1支，但對於學校防疫仍嫌不足。花蓮勝安宮捐給學校600支耳溫槍後，可使大校平均每班1支，小校每1-2班1支額耳溫槍進行體溫監測。學校表示疫情爆發後花蓮就很難買到額耳溫槍，所以勝安宮捐贈的防疫物資，對教學現場來說如同一場及時雨。

▲花蓮縣府秘書長顏新章代表致贈感謝狀。

縣府秘書長顏新章表示，校園防疫除了請學生做好健康自主管理，落實生病不上學外，因為學生在校時間長，所以校園監測體溫實為重要。校園配置充足的額耳溫槍後，如學生或教職員工有發燒或身體不適等情形者，能儘速量測得知，即可儘速就醫治療並在家休息。這次勝安宮捐贈的耳溫槍可協助更多學校更快得知學生健康狀況，以作為防疫提醒之用。

勝安宮黃永裕主委表示，這批耳溫槍為台中捷采印刷公司捐給勝安宮，勝安宮評估後為發揮此防疫物資最大效益，決定捐給學校協助校園防疫。

耳溫槍準確度高，但相關衛生消毒須注意，縣府建議可由學童保管自己的耳套並定時消毒，重複使用避免浪費。另也要求學生勤洗手、注意衛生禮節，讓防疫觀念從學校扎根。

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