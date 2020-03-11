防疫趴趴走林東京遭罰百萬　法務部：逾期將強制執行

▲法務部長蔡清祥，強調政府防疫的決心。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，新竹男子林東京日前從北京返台，不僅未依法居家隔離，反而四處趴趴走，事情曝光後引起眾怒，新竹縣衛生局上週對他裁處最高100萬元罰鍰。法務部表示，林東京至今未繳納罰鍰，由於罰鍰期限是4月7日，若他屆時仍未繳清，將由行政執行署強制執行。

新冠肺炎疫情爆發後，林東京於2月25日搭乘廈門航空自北京返台，依法應居家檢疫至3月10日，但這段期間內他卻隨意外出遊蕩，防疫人員一直到2月27日與他取得聯繫。但林東京仍不願配合防疫，不斷更改地址，甚至變更地址為台北市萬華區。防疫人員多次撲空，最後警政機關請來家人、前女友溫情喊話，這才讓林東京卸下心防，主動報到。

林男不配合防疫的事件曝光後，引發眾怒。新竹縣政府衛生局根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，在上週對他開出最高罰鍰100萬元，罰單並於本月4日由專人送到他的手中。

對此，法務部行政執行署表示，林男的罰單期限是4月7日，若屆時他未繳清罰鍰，行政執行署將主動強制執行。而針對這類滯納的案例，行政執行署可以採取拘提、管收等手段，讓林男配合繳納。

另外行政執行署也統計本次疫情開罰狀況，截至10日為止，行政機關對違反防疫規定的開罰案件共177件，金額合計697萬8000元，其中有連江縣有一名大陸籍配偶擅自離開檢疫處遭罰10萬元案，已被移送強制執行。

