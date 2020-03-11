彰化防疫超前部署！　住宿式長照機構「訪客有限制」

▲彰化縣針對高風險場所及住宿式長照機構超前部署。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為加強防堵新冠肺炎疫情，彰化縣傳染病防治流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎防治應變會議中，特別指示中央地方協力防疫，為因應社區感染的風險，提出7大策略，其中針對「高風險/場所感染控制及健康管理」超前部署，縣長王惠美特別指示衛生局要提高住宿式長照機構防疫警戒。

彰化縣目前住宿式長照機構包括老人福利機構50家、護理之家40家、衛生福利部及退輔會所屬機構4家及產後護理之家8家，共計102家，工作人員數3,371人及住民6,608人，總計9,979人，為補足機構口罩安全庫存量，累計至3月11日止已核撥近30萬片，確保機構安全庫存量達1個月。

▲進入長照機構都要量額溫。（圖／彰化縣衛生局提供）

另為維護住宿式長照機構之住民及工作人員安全、降低感染風險，要求全縣住宿式長照機構亦自3月5日起落實「一管制三管理」防疫措施，包括「訪客管制」、「住民健康管理」、「工作人員自主健康管理」以及「環境衛生管理」。

衛生局指出，為降低感染風險，除有特殊原因，建議盡量暫勿前往探訪。探訪可採預約制或用視訊方式，以「限人限時」為原則，每次限制 2人。如訪客有出國14天內及體溫達38度者禁止探訪。違者將依違反傳染病防治法第36 條裁罰3 千到1 萬5千元。

▲進入長照機構要噴酒精。（圖／彰化縣衛生局提供）

同時針對有工作人員自主健康管理：執行照護服務時需全程配戴口罩，如發現有疑似症狀(發燒38度以上、咳嗽、倦怠感及呼吸急促)應盡速通報並使用個人防護設備安排就醫。所有工作人員須每天測量體溫及監測症狀，落實自我健康管理並留存紀錄。

住民寢室應保持空氣流通，臥床間隔距離應盡量保持2公尺以上為原則，以避免飛沫傳染。機構實施定期消毒，手部常接觸地方務必每日進行消毒（酒精或漂白水）2次以上，如會客間、廁所、用膳、聯誼空間及住民寢室等處。

▲長照機構保持通風。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局長葉彥伯強調，這些超前部署的策略，需要各機構協同合作，後續大家還有一段時期要努力，希望能夠配合縣府一起抗疫，讓防疫做到滴水不漏，將疫情阻絕在外。

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