疫情影響民俗活動紛取消　斗南媽祖廟周邊攤商生意蕭條

▲新冠肺炎疫情影響，斗南順安宮媽祖廟進香團香客銳減，因應防疫取消今年農曆3月21日的市區遶境活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年因受新冠肺炎疫情影響，諸如白沙屯媽祖和大甲媽祖等大型遶境活動都宣佈延期，近期雲林境內的六房媽過爐、北港朝天宮媽祖遶境和土庫順天宮媽祖遶境等重要的宗教活動，均已宣佈取消；而有「斗南菜圃媽」盛名的順安宮媽祖廟，也經主委吳啟東等重要幹部取得共識後，取消今年農曆3月21日的市區遶境活動。

斗南順安宮媽祖廟在今年的進香盛期，受新冠肺炎影響，不僅銳減九成的進香團，也將配合防疫而取消依往例的農曆3月21日遶境祈福和各項慶典活動，周邊的菜圃攤販也暫時停歇而叫苦連天。斗南順安宮主委吳啟東指出，今年因受新冠肺炎疫情影響，前來進香的香客大量銳減，大型的進香團少了約九成，香客大樓和餐廳幾乎閉門深鎖。

斗南順安宮周邊攤販所賣的在地菜圃是深受香客喜歡的伴手農特產品，也因而讓斗南順安宮媽祖另有「斗南菜圃媽」的雅號，一包包的菜圃都是香客到此必買的伴手禮，但最近攤商因少了進香團而生意蕭條；讓張姓攤商無奈表示，周邊的十幾個攤販都蓋起帆布停歇營業，只有他和隔壁的兩個攤商硬撐，不過每天從天亮擺到天黑也都僅賣個幾百塊錢免強過日子。

▲▼新冠肺炎疫情影響，斗南順安宮媽祖廟進香團香客銳減，周邊攤商生意蕭條。（圖／記者蔡佩旻攝）





►勝過高鐵撿到3百萬的快感



【其他新聞】

►淫狼狂催花重判12年竟趴趴走！潛虎尾科大旁租屋躲2年...千名學生當鄰居

►斗六流浪鱷有主人！男提照片「我阿公的」 縣府：依法查處

►雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊 鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

►雲林大美楊桃產量減 莿桐鄉農會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」

►虎糖百年磚造酒精槽 成「雲林駁二」提早開放有望