海南航空3月15日起全線恢復航班！　3、4月購票有驚喜

▲海南航空將全線恢覆海南航班。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎此前在大陸肆虐，使航班「斷崖式」下跌。海南航空3月11日方面宣佈，計畫於3月15日起全線恢復海南進出港航班，海南進出港航線預計將達到110餘條，每周執行航班量近500個。此外，有外媒指出，大陸因為疫情影響，在3周內就消失13,000航班，損失巨大。

據《澎湃新聞》報導，目前，海南航空市場部門正調配運力，全力開展海口、三亞進出港航班加密及恢復開通工作。3月15日起，海南進出港航線預計將達到110餘條，每週執行航班量近500個，將搭建起北京、上海、廣州、深圳、南京、成都、重慶、西安、長沙、瀋陽、濟南、昆明、蘭州、烏魯木齊等大陸39個大中城市至海南島的空中橋樑。

海南航空還針對海南進出港航班量身定制了優惠購票政策，旅客凡在3、4月期間購票出行均可享受到優惠價格。此外，海南航空同期上線了「助力復工/出行無憂」系列活動以及「助力復工/購票有禮」系列活動，包括包機服務、購票贈機票代金券等活動，以及購票贈送免稅品折扣、贈新冠肺炎保障金等活動。

《紐約時報》2月21日曾報導，Flightradar24提供的數據中，從1月23日至2月13日短短三周內，中國國內、外航班的每日起降次數從15,072次減少到2,004次，有超過13,000個航班因新冠肺炎的關係而取消。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association）此前曾指出，SARS的爆發使大陸的航空公司損失了約60億美元的收入，國際客運量恢復需要9個月的時間。