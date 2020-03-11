呼吸不順、手工做小孩防護鏡！武漢包機13醫護「不能吃喝上廁所」超苦過程曝

▲第2批滯留大陸武漢的361名台灣人包機回台。（圖／翻攝王必勝臉書）



記者許展溢／台北報導

滯留大陸武漢的361名台灣人，昨（10日）分2批次，搭乘華航和東航包機回到台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更是親自到場。指揮中心醫療應變組副組長王必勝今（11日）在臉書透露，過程有很多波折，但任務中終究標準達成。最特別的是，機上小朋友不少，又沒有小朋友專用的防護鏡，只好發揮創意製作了。

王必勝表示，在疫情指揮中心指派下，親自帶領部立醫院團隊及1位防疫醫師共4醫9護，13人前往武漢執行接回國人的檢疫及醫療照護工作。雖然過程有很多波折，造成時間比預期長很多，但任務終究有依我們的標準達成，人員也都平安返國。

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▲防疫人員貼心手工製作符合小朋友體型的防護面罩，以保護兒童全程安全。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）



王必勝說，只是工作人員都穿著全套隔離設備9小時，不能吃喝上廁所，呼吸不順又相當悶熱，實在是難忘的經驗。特別感謝防疫醫師林詠青，帶領2位部立醫院護理師搭乘第2班東航回來，進行了非常好的觀摩和協助，順利達成不容易的任務，時間很長特別辛苦。

另外，王必勝也謝謝華航的團隊，專業又熱忱，協助指揮中心很多。由於沒有在賣小朋友的防護鏡，機上小朋友又不少，所以部立桃園醫院行政人員發揮創意自行製作，相當好用。