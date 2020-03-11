健康存摺「口罩預約」畫面曝！介面多2功能按「確定」直達eMask系統

▲口罩實名制2.0「預約畫面曝光」，健康存摺多2常用功能可查。（圖／健保署提供）

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制2.0將開放線上登記、超商取貨。中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，12日上午9點開始登記，健保署也秀出健康存摺新頁面，多了「口罩預約」與「口罩購買紀錄」，點入口罩預約介面按「確定」，就會導向財政部「eMask口罩預約系統」。

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▲「口罩實名制2.0」3月12日起試營運線上預購。（圖／指揮中心提供）

現點入健康存摺頁面，常用功能列中會顯示「最近一次就醫紀錄」、「用藥資料」、「貼心叮嚀」、「生理量測」與「肝癌風險預測」等。健保署長李伯璋表示，明天開放線上登記後，常用功能只會留下「口罩預約」、「口罩購買紀錄」與「最近一次就醫紀錄」，其餘功能則需點選左上角三條線才會顯示。

健保署日前公佈口罩實名制預約方式，可透過手機認證、網路插卡與臨櫃辦理3方式，「手機認證」適用本國籍人士，且手機門號是以本人名義申辦，門號為月租型搭配行動上網，認證時要關閉Wifi。

▲口罩實名制上路，民眾到藥局排隊購買。（圖／記者周宸亘攝）

「網路插卡」則適用手機非以本人名義申辦、或具健保卡外籍人士，可準備健保卡及戶口名簿，至【健保卡網路服務註冊網頁】註冊，再綁定手機預購。

「臨櫃辦理」則適用無法使用手機認證的民眾，可請帶健保卡、身分證及戶口名簿至健保署服務據點使用電腦註冊後完成手機綁定。

健保署表示，如果上述方式都無法解決，也可持健保卡到藥局或衛生所現場購買，成人一週可買3片、兒童一週5片，13歲以下兒童購買不受單雙數限制。