實名制口罩上路上班族等不及　嘉義藥局貼心推「預約制」

▲嘉義市藥局推預約制，有效紓解排隊人流。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心3日宣布最新政策，4日起四大超商停售口罩，6日「口罩實名制」9點正式上線，不少上班民眾一早7、8點就拿著健保卡至鄰近藥局等著排隊買口罩，嘉義市不少藥局推出貼心預約制，並未出現擔心的排隊人潮及系統當機。

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▲不少民眾送來健保卡排隊領口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

「口罩實名制」9點正式上線，嘉義市藥局一早出現不少排隊人潮，但過程健保系統算順暢，不過出現不少上班族因為無法在藥局開店後購買的窘境，市長黃敏惠到店視察時表示將協調各健保藥局因應，嘉義市部分藥局則推出預約制，上班民眾只要先提供藥局大人及小孩健保卡，就可以預約「排隊」，一樣一個人限領兩片。嘉義市衛生局表示，嘉義市配合藥局近百間，可以供應近兩萬片成人口罩，小朋友用口罩較充足。

黃敏惠同時說明(愛嘉義APP)可指引民眾前往最近的藥局購買口罩及協助導航。嘉義市政府整合藥局名單地點，特別推出便民查詢功能，民眾可直接使用手機，下載【愛嘉義APP】就能直接查詢距離最近的藥局，並有導航功能。

以下是愛嘉義APP下載點：

IOS：https://apple.co/2UneNIZ

Android： http://bit.ly/2OuHeAO

▲阿里山山芙蓉藥局配合實名口罩販售。（圖／記者翁伊森翻攝）

另外，土地面積有嘉義市20倍大的阿里山，今天只有樂野村山芙蓉藥局賣口罩，藥局提供200片大人、50片小孩用口罩，賣完為止。不少民眾7、8點到了藥局門口，因為電腦系統關係，9點每人才可以領2片口罩！

▲阿里山民眾藥局買口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）