陳玉珍再發文強調　口罩5元已含運費、「7元不收有深層道理」

▲陳玉珍。（圖／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

政府推出口罩實名制2.0，民眾可透過網路預購超商取貨並支付7元的運費，讓國民黨金門立委陳玉珍批評，「這種小錢也要收。」，在網路上引發議論。對此，陳玉珍在臉書回應網友，強調口罩五塊錢本來就含物流費，更不應該收這個七塊錢。

「口罩實名制2.0」12日試營運，採網路預購、超商取貨，購買原則與實體通路相同，成人口罩7天內3片，每片5元，需自付7元運費。

陳玉珍表示10日發文指出，當初一片口罩就是徵收口罩成本2.5元，再加上物流處理費後，所以才變成一片5元。但現在開放預訂後，便利商店領貨要再加7元物流處理費…？可是原本的5元不就內含物流費了嗎？

此說法引發爭議後，陳玉珍不滿怒轟，偏偏一群健忘的人還在那邊帶風向亂批評。請問這些健忘的選民，你們是「忘記了，還是害怕想起來？」

11日早上陳玉珍又在臉書發文澄清，政府的政策是要引導民眾行為的方向，網路預訂的效果有助於口罩的有效分配和避免排隊的群聚感染以及減少排隊的時間成本，各方面都是一件好事。

陳玉珍強調，「五塊錢本來就含物流費，為了要鼓勵大家多用網路訂購，更不應該收這個七塊錢」，藉由一樣的購買成本來導引民眾往預先訂購的方向去走，政策訂定的目的應該朝這個方向努力，這個也是我說七塊錢沒有必要收的深層道理。

陳玉珍說，很高興有越來越多的年輕網友會關心及來玉珍這裡討論公共議題，但是在討論的過程中，即使是在跟網友們持有不同意見時，也請大家保有一定的互相尊重。

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