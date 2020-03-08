醫學權威期刊《刺胳針》謬讚「新冠肺炎政策」：各國應學習中國積極防疫！

▲國際醫學權威期刊大讚中國防疫。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎全球疫情延燒，世界衛生組織（WHO）在疫情爆發以來，多次修改說詞，如今警告「尚未出現大流行」，且全球醫療體系恐怕將無法招架，呼籲各國需要提高警戒狀態。對此醫學權威期刊《刺胳針》（The Lancet）日前發表相關文章提到，各國都應該學習中國的防疫策略，避免疫情擴大，且中國人「相當遵守公共衛生程序」。

根據期刊《刺胳針》在文章（COVID-19: too little, too late?）提到，WHO雖未將新冠病毒定義為全球大流行疾病，但現況而言已經是全球都有確診的疾病，且疫情持續擴散中，不少國家其實對於新冠肺炎並沒有完整的概念，甚至僅以「感冒」作為定義。文章中提到，這些國家的行動不夠充分，採取對抗疫情措施往往已經太慢、太少。

義大利疫情嚴峻，自一開始歐美國家對於疫情侃侃而談，到真正爆發在自己國家內，從震驚變成恐懼，各國衛生部門緊急商討對策，甚至直接宣布封城、停課停工，就是為了延緩病毒傳播，但隨著每日通報的數據顯示「為時已晚」。文章中提到，目前全球僅有中國有真正的抗疫經驗，現況所有國家都應該學習中國「積極防疫」的態度。

文章中也提到，根據「世界衛生組織─中國聯合專家考察組」的報告中分析，中國在應對新冠肺炎的公衛措施非常積極、靈活，雖然重創經濟，但是避免大量傳染病毒的可能，而這一切都是因為中國強大的行政體系，就算其他國家沒有中國的政治經濟狀態，但仍可以向中國學習。

最後文末表示，中國政府的龐大衛生體系拯救數千人的性命，高收入的國家也應該在疫情擴散的現在，積極果斷、放棄負面恐懼。