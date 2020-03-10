降低感染風險！高市衛生局拍板「住宿型長照」訪客原則：111

▲高雄市政府9日召開第11次因應嚴重特殊傳染性肺炎應變會議 。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續影響，高雄市政府9日召開第11次因應嚴重特殊傳染性肺炎應變會議，通過「高雄市住宿式長照機構訪客管理原則」，訂定機構訪客時間1天1次，訪客人數以1人為原則，且限定白天拜訪。

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▲高雄市衛生局長林立人。（圖／記者洪正達攝）

為降低疫情風險，高雄市長韓國瑜9日主持應變會議，決議通過「高雄市住宿式長照機構訪客管理原則」。高雄市衛生局表示，住宿式長照機構服務的對象為體弱、易感染族群，為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情及協助本市住宿式長照機構預先做好因應準備，以建立長照機構工作人員正確認知並確實執行訪客管理。

▲高雄市政府9日召開第11次因應嚴重特殊傳染性肺炎應變會議 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市衛生局指出，疫情初期即展開轄內住宿式長照機構查核，以保護工作人員與住民健康，「機構訪客時間訂定1天1次且於白班探訪、訪客人數以1人為原則」，以利降低疫情風險。高雄市住宿式長照機構包含護理之家（73家）、老人福利機構（156家）、身心障礙機構（8家）、榮譽國民之家（2家）等，皆適用本原則。

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