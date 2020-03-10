「最早開始、最晚結束」　武昌方艙醫院運行35天後休艙

▲武昌方艙醫院是武漢最後一個休艙的方艙醫院。（圖／翻攝湖北之聲）



記者魏有德／綜合報導

武漢首間啟用的「方艙醫院」今（10日）正式休艙，也代表著武漢的方艙醫院患者全數清零。這間位於武漢洪山體育館的武昌方艙醫院，是武漢市首批改造投用的方艙醫院，自2月5日起，共運行35日，收治病人1124人，其中，出院833人，轉院291人，最後一批49名治癒患者於下午3時半出院。

▲武昌方艙醫院共收治1124名病患，是最早開始對病人實施心理輔導的方艙醫院。（圖／翻攝紅星新聞）



《湖北之聲》報導，武昌方艙醫院主要收治武昌區、洪山區、東湖高新區已確診的新冠肺炎輕症患者。自2月5日晚第一批新冠肺炎輕症患者進入安置後，武昌方艙醫院創下不少「方艙之最」，包括最早投入使用、最早有患者出院、最早開始對病人實施心理輔導及最晚休艙等。

▲江夏方艙醫院內等待離院的最後一批患者。（圖／翻攝北京日報）

此前，大陸全國衛健委曾表示，爭取在10日左右，將武漢市內所有方艙醫院休艙。武昌方艙醫院最後一批患者痊癒出院前，武漢首間中醫方艙醫院「江夏方艙醫院」也正式宣布休艙。據悉，這座中醫方艙醫院是由北京中醫醫院院長劉清泉指揮，天津、河南、陝西、湖南、江蘇五支醫療隊進駐，從2月14日開艙起，累計收治輕症患者560餘人。

劉清泉表示，中西醫結合的治療方式，有效控制了輕症患者的病情發展，方艙醫院的集中治療模式，是我國有效控制疫情繼續蔓延的重要舉措。隨著今日江夏、武昌兩家方艙醫院正式休艙，武漢市內的14家方艙醫院也正告全部休艙，完成階段性任務。