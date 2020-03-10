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擔心疫情失控　他秀「防疫5件組」...網讚嘆：曬口罩廠真屌！

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擔心疫情失控　他秀「防疫5件組」...網讚嘆：曬口罩廠真屌！（圖／PTT網友提供）

▲防疫時期口罩和酒精基本上家家戶戶必備。（圖／PTT網友提供）

記者黃君瀚／綜合報導

全球新冠肺炎疫情仍未趨緩，不少民眾盡可能減少外出，靠著囤積物資生活。就有網友在PTT上曬出他的「防疫5件組」，實用指數破表，意外掀起了一波備品討論熱潮。

「大家防疫都準備了什麼？」網友9日晚間發文，提到近來世界各國確診人數大爆炸，心中一直希望台灣能守住，但實際情況還是讓人感到有些害怕，所以他準備了一些物資在家，順便達成減少出門的目的。

以下是網友曬出的「防疫5件組」：

1. 口罩&酒精
他說過年的時候運氣好，媽媽有跟朋友要到一些，加上過去的庫存，全家人努力省著用，在人多及密閉的空間必定配戴；酒精則自行加裝了簡單噴霧，出門回家都會用一下。

2. 紫外線殺菌燈
同樣是防疫好幫手，紫外線殺菌燈管主要用來替口罩殺菌，不用怕太快就把庫存消耗光，「每天花個20分鐘照一照，戴起來也比較安心。」

擔心疫情失控　他秀「防疫5件組」...網讚嘆：曬口罩廠真屌！（圖／PTT網友提供）

▲網友買了紫外線殺菌燈，家人巧手設計，每天口罩內外兩側都各照20分鐘。（圖／PTT網友提供）

3. 泡麵
防疫時期的糧食之一，他們家囤了不少乾麵，主因是CP值很高，份量上一包能吃飽，價格和味道兼顧。

4. 罐頭
泡麵需要配料，他認為罐頭是很棒的選擇，除了日常配飯也能當點心，加上能夠久放的特性，很適合當緊急乾糧。

5. 礦泉水
他說全家人平時都喝過濾水，不過擔心哪天疫情失控，擔心煮水過程中會造成污染，礦泉水就很適合飲用，加上保存期限很長耐久放。

擔心疫情失控　他秀「防疫5件組」...網讚嘆：曬口罩廠真屌！（圖／PTT網友提供）

▲泡麵和罐頭也是防疫時期常見的糧食。（圖／PTT網友提供）

網友表示，以上就是他們家準備的防疫套組，花費約是2000元左右。如果未來疫情更嚴重，除了會再多準備一些乾糧，還打算添購站立的掛衣架放門口，把家裡簡易分成「安全區」跟「汙染區」，區分外出衣跟室內衣的空間。

文章貼出後，不少網友稱讚他防疫超用心，也回饋了一些實用的產品「真心讚嘆那個曬口罩廠，真屌」、「買點綠豆、黃豆啊，加個鐵水壺就能孵豆芽」、「我覺得巷口乾麵炸醬比較好吃」、「買了5萬的米罐頭調理包」、「海底雞停電用的」、「水太少啦，真的需要搶水時水量要求很高」、「我朋友買藍氧棒，可製作臭氧水、可消毒。」

不過也有網友認為，這篇文章看起來太過杞人憂天了，台灣購物很方便、疫情也不嚴重，「只有口罩，其他等爆發再準備」、「應該不會斷水斷電啦，看武漢也沒這麼慘」、「囤了一堆零食但已經吃光」、「你能保證水桶沒有被污染？正確防疫但不要窮恐慌好嗎！」

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