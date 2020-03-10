　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

移工看不懂中文霧煞煞！小港醫院「LINE推播」4語言速掌握防疫知識

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲小港醫院與文藻大學結合LINE官方帳號，提供多國翻譯防疫衛教。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲小港醫院與文藻大學結合LINE官方帳號，提供多國翻譯防疫衛教。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續影響，為了避免外籍人士成為防疫破口，小港醫院與文藻外語團隊投入衛教多語翻譯服務工作，協助將疫情的中文訊息翻譯為英文、越南文、泰文、印尼文等四種外語，透過LINE的系統推播，讓外籍移工能迅速掌握防疫資訊。

▲小港醫院與文藻大學結合LINE官方帳號，提供多國翻譯防疫衛教。（圖／記者許宥孺翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲小港醫院與文藻大學結合LINE官方帳號，提供多國翻譯防疫衛教。（圖／記者許宥孺翻攝）

語言受限，讓外籍移工難以得知最新防疫資訊，小港醫院和文藻大學結合了LINE官方帳號，提供多國翻譯衛教資訊。文藻國企系教師廖俊芳表示，新學期因新冠肺炎影響，原本計畫中直接協助醫病口譯服務與一般翻譯志工服務皆無法執行，與小港醫院討論後決定發揮語言專業能力，針對外籍族群將原本的直接口譯轉為間接的衛教疫情多語言翻譯服務。

小港醫院院長郭昭宏表示，高雄市約有6萬多名外籍移工，但鮮少人看得懂中文，這一套五種語言LINE系統，由英、越、印、泰語的老師加入值班服務，每天將最新資訊轉譯為該國語言，小港醫院的醫療衛教團隊則作為強大後盾，提供專業衛教資訊的諮詢，可說是互惠多贏的合作模式。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

糖尿病男肌肉拉傷腫2周…冰敷沒效！患處長膿險沒命　醫警告：血糖要控制

診所前「搖搖馬」成病毒溫床？高市衛生局：建議包覆或撤除

ET快訊
生前採檢陰性！大邱前議員發燒2天…突無呼吸心跳亡　死後才確診
存款近千萬！不婚男「32歲達退休目標 」徬徨了　過來人曝真心
口罩2.0怎麼買？　健保app「註冊懶人包」　簡單6步完成
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

越晚越冷！北台灣低溫一路跌「明晨剩14°C」　下波冷空氣又更強

口罩成功布局防疫 台南藥師公會：應速全面實施三同政策防健保缺藥

轉職者注意！不能只考量薪水　「這樣挑」讓換工作加分

口罩實名制2.0超商取貨！他秒設情境「取貨+繳費」大打結：店員會崩潰嗎

東區吃異國料理！她留1顆星「份量少價格偏高」...店家嗆爆　一翻評論傻眼

診所前「搖搖馬」成病毒溫床？高市衛生局：建議包覆或撤除

存款近千萬！不婚男「32歲達成退休目標 」卻徬徨了　過來人曝真心話：很後悔

買家私訊騷擾「這本來就是約友軟體」！　狂妄對話曝光…網怒炸：刷新我視野

「在家聽3首歌賺3000」正妹嗨：1週爽領2萬　真相悲催：等著跑法院

「蒸」的可行？口罩再生術這些步驟都「NG」！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

華晨宇紅衣丸子頭cos「哪吒」　飆唱《我管你》燃炸舞台！

越晚越冷！北台灣低溫一路跌「明晨剩14°C」　下波冷空氣又更強

口罩成功布局防疫 台南藥師公會：應速全面實施三同政策防健保缺藥

轉職者注意！不能只考量薪水　「這樣挑」讓換工作加分

口罩實名制2.0超商取貨！他秒設情境「取貨+繳費」大打結：店員會崩潰嗎

東區吃異國料理！她留1顆星「份量少價格偏高」...店家嗆爆　一翻評論傻眼

診所前「搖搖馬」成病毒溫床？高市衛生局：建議包覆或撤除

存款近千萬！不婚男「32歲達成退休目標 」卻徬徨了　過來人曝真心話：很後悔

買家私訊騷擾「這本來就是約友軟體」！　狂妄對話曝光…網怒炸：刷新我視野

「在家聽3首歌賺3000」正妹嗨：1週爽領2萬　真相悲催：等著跑法院

「蒸」的可行？口罩再生術這些步驟都「NG」！

廣原小熊開啟玩樂模式　「泡湯吐舌」模樣萌翻天！

東京大轟炸75週年　美軍投1500公噸「燒夷彈」8歲女孩煉獄逃生

獨棟「新北防疫旅館」準備好了！　侯友宜：風光明媚且遠離市區

雲林農田驚見1公尺長鱷魚悠遊　鄉親嚇壞急叩里長！義消10分鐘生擒

東森、緯來13頻道控告「北都數位」侵權案獲不起訴

門外有動靜！小笨狗嚴肅警戒　被問「有沒有人」還回：五喔～

越晚越冷！北台灣低溫一路跌「明晨剩14°C」　下波冷空氣又更強

激吻韓瑜演藝圈大老批重話　亮哲遭虧「很掉漆」！

台紙拚轉型下市　轉換價超過20倍本益比、符合股東利益

投機客出籠？同戶軍宅4個月轉賣2次　前手屋主獲利300萬

生活熱門新聞

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

快訊／新冠肺炎再添2例！退休婦家人染疫

即／口罩實名制2.0　網購3模式出爐

網爆陳天仁IG賣口罩「1個150」...帳號鎖了

一路狂降9℃「大雨灌7縣市」12℃來襲

口罩實名制2.0後天上路3片含運22元

塑膠簾防護傘罩全身！陸客抱嬰台灣轉機　空服地勤看傻

血友病童母子今返高雄　手寫信：感謝各界幫助

她點進「宅急便網站」手機查詢秒悲劇

荷蘭境外移入新冠肺炎！南部30多歲男出差染疫

更多熱門

相關新聞

香港防全球疫情輸入　將擴大入境限制措施

香港防全球疫情輸入　將擴大入境限制措施

香港特首林鄭月娥10日表示，全球各國陸續出現新冠肺炎疫情，香港的防疫焦點會原先的「防止內地（大陸）輸入」，轉移至「防止全球輸入」，預計將進一步擴大入境限制措施。

男肌肉拉傷腫2周冰敷沒效！患處長膿險沒命

男肌肉拉傷腫2周冰敷沒效！患處長膿險沒命

盛弘2月營收年增24%　敏成協助「每日供應1,000萬片口罩」貢獻卓著

盛弘2月營收年增24%　敏成協助「每日供應1,000萬片口罩」貢獻卓著

女大生捐出壓歲錢「贈學校2噸消毒液」

女大生捐出壓歲錢「贈學校2噸消毒液」

沈富雄豪賭蛋糕：絕對不會

沈富雄豪賭蛋糕：絕對不會

關鍵字：

高雄市小港醫院文藻大學移工新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面