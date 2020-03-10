移工看不懂中文霧煞煞！小港醫院「LINE推播」4語言速掌握防疫知識

▲小港醫院與文藻大學結合LINE官方帳號，提供多國翻譯防疫衛教。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續影響，為了避免外籍人士成為防疫破口，小港醫院與文藻外語團隊投入衛教多語翻譯服務工作，協助將疫情的中文訊息翻譯為英文、越南文、泰文、印尼文等四種外語，透過LINE的系統推播，讓外籍移工能迅速掌握防疫資訊。

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▲小港醫院與文藻大學結合LINE官方帳號，提供多國翻譯防疫衛教。（圖／記者許宥孺翻攝）

語言受限，讓外籍移工難以得知最新防疫資訊，小港醫院和文藻大學結合了LINE官方帳號，提供多國翻譯衛教資訊。文藻國企系教師廖俊芳表示，新學期因新冠肺炎影響，原本計畫中直接協助醫病口譯服務與一般翻譯志工服務皆無法執行，與小港醫院討論後決定發揮語言專業能力，針對外籍族群將原本的直接口譯轉為間接的衛教疫情多語言翻譯服務。

小港醫院院長郭昭宏表示，高雄市約有6萬多名外籍移工，但鮮少人看得懂中文，這一套五種語言LINE系統，由英、越、印、泰語的老師加入值班服務，每天將最新資訊轉譯為該國語言，小港醫院的醫療衛教團隊則作為強大後盾，提供專業衛教資訊的諮詢，可說是互惠多贏的合作模式。

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