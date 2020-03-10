診所前「搖搖馬」成病毒溫床？高市衛生局：建議包覆或撤除

▲診所前的電動木馬可能成為病毒溫床。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續蔓延，如何避免接觸傳染，生活中的小細節才是抵禦病毒的關鍵，高醫家醫科醫師黃志中舉例，像是醫療機構前擺設的「投幣式電動木馬」就可能是病毒的溫床。高雄市衛生局也表示，會積極尋求高雄市醫界共識，針對診所外的遊戲器材進行包覆或是撤除。

許多醫療診所騎樓常會設立「搖搖馬」，玩一次只要投幣10塊錢，不過就有醫師指出，這些電動遊樂器材可能成為病毒的溫床。高醫家醫科醫師黃志中表示，各界都曾警告，社區傳播可能是新冠肺炎的下一波衝擊，對於衝擊應該要事先佈署，且據新加坡研究報告，生活周遭都存有病毒，以北部醫院群聚感染就可印證。

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▲診所前的電動木馬。（圖／記者許宥孺攝）

黃志中指出，新冠肺炎患者有很多都是輕症或是無症狀，目前小孩子發生重症案不多，那可能就成為沒注意到的傳染源，事實上是可以預防的，如果小朋友接觸到遊具，將病毒傳染給家人，就可能是社區防疫的破口。

「停止擺設電動木馬就是讓孩子住在無菌室嗎？」黃志中建議，防疫關鍵時期，遊具盡量避免不使用，或者是每用一次，就進行清潔消毒。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，據新加坡文獻，新冠肺炎的傳播途徑上，除了人跟人之間的接觸距離之外，飛沫噴濺到表面造成殘留，殘留的時間也會有一定的風險。回溯過去在傳染病防治工作，會視疫情發展，會要求醫療院所針對附設的投幣式電動木馬，進行包覆或是撤除。

▲防疫關鍵時期，有些診所暫停開放設施使用。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲防疫關鍵時期，有些診所暫停開放設施使用。（圖／記者許宥孺攝）

潘炤穎指出，無症狀或是症狀表現輕微患者，較易出入醫療院所，也造成醫院內部環境、外部附設器材有高度曝露風險，因此市府會積極尋求高雄市醫界的共識，針對醫院，不管是內部或者是外部的遊戲區、遊戲器材進行必要的一些管制，還有必要的一些感控作為。

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