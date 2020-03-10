假檢警真詐欺老梗又來了！　南警協助攔阻婦人被騙300萬元

▲台南市1名婦人接獲假檢警真詐財的詐騙伎倆，被騙472萬元，她再接獲指示再匯300萬元時，向市警五分局立人所詢問相關事宜，警方阻止婦人再被騙。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

台南市1名婦人接獲假檢警真詐財的詐騙伎倆，這雖是詐騙老梗，她仍信以為真，匯給詐騙集團472萬元，3月7日接獲指示要再匯300萬元時，行經市警五分局立人所，即進入詢問相關事宜，警方獲悉馬上制止，說明是詐騙集團手法，阻止婦人再被騙。

1名吳姓婦人3月7日下午5時36分，，前往台南市警五分局立人派出所詢問，她於2月24日上午9時許，在家中接獲自稱檢察官的男子來電告知其健保卡遭人盜用，詢問吳婦是否有網路銀行，並要求提供網路銀行帳號密碼作為調查之用；另告知其帳戶可能涉及一起擄人勒贖案件，為調查資金流向，要吳婦將所有帳戶的錢領取後轉入網路銀行的帳戶內，吳婦得知害怕不已，便聽從指示將名下所有帳戶的存款約新台幣472萬轉入凱基銀行。

3月7日下午5時許，吳婦要再將300萬轉入網路銀行，行經五分局立人派出所時，想說詢問警方有關健保卡遭盜用情形，員警一聽即知其遭遇假檢警詐騙，立即協助查詢吳婦之銀行帳戶，發現歹徒早已將帳戶內的472萬元轉出，警方要吳婦不要再將錢轉入銀行，並說明假檢警詐騙的手法，同時協助其更改網路銀行帳號密碼，吳婦十分痛心被騙，但還是很感謝警方積極協助讓她保住300萬元積蓄。

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