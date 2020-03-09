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「年輕媽媽」2.5萬元買露點照學素描　OL傳照沒拿到錢怒告...不起訴理由曝

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▲▼交友網站,網路交友。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲有人利用交友軟體SayHi騙取女網友露點照，因這款APP出版公司在新加坡，無法調閱資料追蹤嫌犯身分。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北1名年輕女上班族，透過交友軟體SayHi認識自稱年輕媽媽的網友，因對方想學素描，希望以2萬5千元代價買露點照，還傳了個人資料證明自己不是說假話，被害人傳照後，遲未收到錢，依先前拿到的資料控告李姓女子妨害秘密等罪，但李女拿出曾向SayHi客服申訴的紀錄，證明自己也被騙了，台北地檢署處分不起訴李女。

被害人提告指控，這名「年輕媽媽」自稱姓李，因為正在學素描，需要多一點素描題材，還傳了不少其他女子的裸照給她看，讓她信以為真，把自拍照片和銀行帳號一併傳給「年輕媽媽」，但是遲遲等不到「年輕媽媽」匯款2萬5千元，才發現被騙，依照先前「年輕媽媽」提供的個資，控告李姓女子。

李女接到傳票後出庭喊冤，她也曾在SayHi上受騙，還曾為此向SayHi客服投訴，檢察官看了李女保留的和客服人員投訴對話，相信李女是身分遭人冒用的另一名受害者，因此處分不起訴。另一方面，因為SayHi是新加坡公司所發行的交友軟體，不在我國司法管轄範圍，無法查明「年輕媽媽」的身分，辦案人員提醒民眾上網路交友要保護自己，不要輕易把個人資料和私密照片傳給不認識的人。

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