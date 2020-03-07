群眾滋事警對空鳴槍　白目男：視力不好！沒看到警察…以為是仇家

▲台南市北區日前發生員警取締紅線停車，竟遭民眾毆打，如今又發生民眾疑似意攻擊員警情事，台南市警局指出，警方依法執勤，公權力不容挑戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市中西區保安路、郡西路傳出有人欲聚眾滋事，市警二分局中正所警員楊渝鈞據報前往查處時，1名20歲李姓男子疑欲攻擊楊員，楊員見狀對空鳴槍示警，李男被槍聲嚇到束手就逮，警訊中李男否認要攻擊員警，是他沒「眼力」，沒看清楊員的警察制服，誤認為仇家所致，全案訊後依社維法函辦。

台南市警二分局中正所6日晚上據報，位於中西區保安路與郡西路口，有數部不詳車輛出現，車輛上有多名男子，可能發生聚眾滋事事件，中正所警員楊渝鈞據報先騎警用機車前往查處，楊員發現有1部自小客車遇警意圖駛離，被楊員攔下盤查，這時楊員又發現另一輛車的不詳男女，下車徒步逃離現場。

楊員馬上將現場交由支援到場同事查處，自己跑步上前想攔阻，該名20歲李姓男子見楊員追了上來，突然轉身衝向楊員疑有意圖攻擊員警之嫌，楊員先拔槍對空，斥喝李男停下受檢，但李男不聽制止仍衝了過來，楊員即對空鳴槍示警，李男聽到槍聲才嚇到趴在地上，被警方逮捕，與現場之人一併帶回派出所偵訊。

警訊中，李男否認意圖攻擊員警，供稱自己沒「眼力」，沒看清楚警員穿的制服與防彈背心上「警察」字樣，誤認楊員為仇家，所以才衝過去。警方訊後認為，李男所為雖有明顯不當，但尚未達到妨害公務的構成要件，全案偵訊後將李男依社會秩序維護85條第一項函送法辦。

據了解，台南市北區日前才發生員警取締紅線停車，竟遭不服取締民眾毆打情事，如今又發生民眾疑似意攻擊員警情事，台南市警局指出，警方依法執勤，公權力不容挑戰，如有攻擊員警舉止行為，警方一定施鐵腕依法究辦，絕不寬貸。

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