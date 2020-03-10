台灣最大私人飛機公司董座墜機亡　遺孀接手驚見財報不實控前總監背信

▲飛特立航空董事長墜機身亡後，新接任董事馮竣嗣爆出公司弊端，檢方9日進入時任總監兼發言人林立平住家、新公司進行搜索。（示意圖／記者李毓康攝）

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

台灣最大的私人飛機品牌「飛特立航空」董事長楊宿智2019年6月18日驚傳在美國墜機身亡，後續也引發了一連串經權糾紛，而時任的總監兼發言人林立平、執行董事張永興等人遭公司控處理業務不當，讓公司蒙受損失，2人因而被提告。台北地檢署9日進入林立平家中及新公司辦公室進行搜索，並將她約談到案，經複訊，目前依背信等罪諭令以30萬元交保。

「飛特立航空」董事長楊宿智生前曾經表示，他從小就有飛行的夢想，不僅考上多張飛行員執照，還4次自駕飛機環遊世界，2010年返台後創立飛特立航空，開拓台灣商務包機、醫療專機市場，怎料2019年6月卻意外身亡、享壽61歲，結束精彩的一生。

楊宿智離世後，飛特立航空董事長兼總經理職務由原本由執行董事張永興暫代，同年7月經董事會進行改選後，8月改由馮竣嗣擔任董事長兼總經理，但後來馮竣嗣因被控未經同意擅自處理公司資產，後來又改由楊宿智的遺孀陳吉利擔任董事長。

馮竣嗣上任後發現公司名下積欠多筆債務，負債額已超過公司資產，又公司曾以不實的財務報告誤導不知情股東入主，他懷疑公司涉犯詐欺，對此，馮竣嗣強調自己也是受害者，當初是遭公司欺騙才會入主，因此後續他將收集完整資料對提出刑事告訴，捍衛自己權益。

日前「飛特立航空」向當初擔任業務總監兼發言人的林立平，以及暫代執行董事的張永興提告，控訴他們在職期間處理業務不當，害公司不斷虧損，涉犯背信罪。2019年12月，北市刑大將2人移送北檢偵辦。

林立平現從飛特立離職在新公司任職，北檢9日進入她住處及新辦公室進行搜索，晚間移送複訊後，檢察官以30萬元讓她交保，而張永興因昨日不再約談名單內，不排除日後才會傳喚到案。

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