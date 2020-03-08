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騙關聖帝君會上身！他喊「孩兒～」…傻妹交15萬求健康：喝水念咒有效

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▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子得知女網友因為生病依賴宗教，竟騙對方關聖帝君會上身，給他錢才可以消災解厄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名陳姓男子2015年至2016年期間於交友軟體認識花花（化名），因為得知對方身體虛弱，依賴宗教，竟突發奇想騙花花「關聖帝君會降乩在身上，若借錢給他病痛就會消失」，還假裝關聖帝君口氣稱花花為「孩兒」，藉此讓花花信以為真，得手15萬元。事後花花驚覺不對勁，逼問陳男之下，整起騙局才被拆穿。

陳男得知，花花因為體弱多病，需要內心的依靠，便認了「關聖帝君」為乾爸爸、「觀世音」為乾媽媽，便提到「關聖帝君會上他身」，只要花花給他錢，讓他去孤兒院做善事，就能幫消災解厄，還說妹妹沒錢去校外教學，希望花花能夠借錢，聊天中還使用「孩兒」、「爸爸」，企圖讓花花相信。

花花說，當時陳男以關聖帝君口氣叫她孩兒，並且要求她喝水念咒語時，覺得身體突然好多了，才會對此深信不疑，然而花花回想借錢過程，卻發現從未確認過，陳男到底有沒有妹妹，後來陳男再度想借錢，搬出母親躺進加護病房時，花花此時才發現陳男根本在騙人，及時收手並報警處理。

陳男則坦承，國中曾在姨婆經營的廟宇跳官將首，「問事」過程中大部分都是關聖帝君上姨婆的身，自己只有做過2、3次，也只是「擲筊」向神明確認而已，對此法官認為，陳男對「問事」根本沒有什麼經驗，還利用花花身體虛弱、篤信神鬼之說，趁機詐財，新竹地院最終依詐欺取財罪，判陳男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬。

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