你敢賭我敢抓！　南警二分局抄職業賭場逮9人

▲台南市警二分局破獲麻將職業賭場，查獲主持人及賭客共9人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「你」敢賭「我」敢抓！台南市警二分局動員警力，大刀闊斧查緝職業賭場，一舉斬獲主嫌及賭客共計9人，並查扣賭博用之麻將2副、監視器螢幕及鏡頭、抽頭金及賭資等相關證物。

為端正社會善良風俗，杜絶賭博歪風進入轄內，發現主嫌隱匿於台南市區住商大樓內，以為神不知鬼不覺來經營麻將賭場，提供處所讓不特定人賭博財物，更利用住商大樓的優勢更增添加蒐證及查緝上的困難，且於門口外架設監視器意圖規避警方查緝，經蒐證及監控埋伏，於深夜10時許由二分局督察組、偵查隊及派出所共同組成專案小組持搜索票直搗該賭場，當場查獲主嫌及賭客共計9名、賭具及抽頭金、賭資等相關證物，全案分別依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦及社會秩序維護法裁處。

市警二分局表示，由於賭博麻將普遍接受度較高，然而賭博對於危害社會甚鉅，賭場內經常讓許多人一擲千金導致傾家蕩產，實不可取，尤其最近新型冠狀病毒肆虐，更是應避免人與人之間在室內空間裡的接觸，尤其賭場開設均是以室內為主，藉此呼籲為降低感染的風險及勿存僥倖的心理，二分局警力除協助防疫工作外，對於轄區治安亦毫無鬆懈，在打擊犯罪上更不會因為防疫或假日而打折。

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