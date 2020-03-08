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烏殼綠竹筍廢材不再露天燃燒　嘉義縣研發成肥料

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▲廢竹破碎機,讓廢竹變黃金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣為農業廢棄竹材找出路。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮是烏殼綠竹筍大宗產地，但廢棄竹材後續處理問題引發關切，傳統的露天燃燒方式衍生空汚和公共安全議題，縣府多方研議，與產商合作開發破碎機，縣長翁章梁實地了解竹材從攪碎到鋪放在田間、甚至可加速腐化成肥份的操作過程，未來還考慮研發製成肥料基材，讓廢材變黃金。至於經營主體和農民負擔部分，縣府會站在降低農民成本方向做優先考量。翁章梁由副縣長吳容輝、農業處長許彰敏、上林里長陳煦湘、學者、農會、機械製造業者和生態保護業者陪同，實地了解破碎機運作情形。

▲廢竹破碎機,讓廢竹變黃金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲廢竹破碎機,讓廢竹變黃金。（圖／記者翁伊森翻攝）

大林鎮烏殼綠竹筍遠近名馳名，種植面積約800公頃，新鮮又好吃，是大林地區最具經濟價值的作物，竹林每年需進行清園，汰舊換新，以維持竹筍的品質及穩定產量，清園過程所產生每公頃約18公噸的廢棄竹材，過去筍農大多就地處理，就這樣一把火燒了，隨著環保意識抬頭，燃燒所造成的空氣汙染和公共安全引起各界關注，縣府研議透過農業技術改變廢棄竹材處理方式，終於有了重大進展。

▲廢竹破碎機,讓廢竹變黃金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲廢竹破碎機讓廢竹變碎屑。（圖／記者翁伊森翻攝）

為解決廢材問題，農業處多次邀集專業農業機械製造商前往田區勘查，並與竹農朋友討論，依烏殼綠竹筍的栽培方式及生長特性，經過1年多的努力量身打造出適合在竹林間操作的破碎機。造價90多萬元的破碎機在大林鎮上林里一處竹林進行試俥，怪手伐除竹子後直接送進破碎機中，農業處預計以連續200小時運轉不中斷方式進行測試，破碎後的竹材可以鋪在田間，減少堆置空間，還能加速腐化成肥份。

▲廢竹破碎機,讓廢竹變黃金。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲造價90萬元廢竹破碎機。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於竹材相當堅硬，負責操作怪手的伐除業者粗估1天只能處理1分地竹林，與過去採用燃燒方式1天能處理3分地速度相比，成本勢必增加。

翁章梁針對如果破碎機可行，未來的經營主體？怪手業者能否結合破碎機負責經營？操作成本粗估多少？農民能接受的處理成本？公部門能提供多少協助等問題，逐項與各單位人員進行討論。

翁章梁指出，過去竹農習慣以燃燒或倒入溪河方式處理廢材，時代進步了，大家應該要有進步的環保觀念，站在防治空污立場，政府並不贊成露天燃燒方式，除非是農業面臨重大病蟲害，才有可能允許以燃燒方式處理。

翁章梁強調，以破碎機處理廢材將涉及費用與成本問題，機械廠商已表示可以提高單日處理產能，至於可能的營運主體、經營方式、操作業者和竹農的處理成本與意願等問題，縣府將邀集相關單位集思廣義，站在不增加農民成本立場提出可行方案，有效解決存在多時的竹材廢棄物問題。

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